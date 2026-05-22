Minister volgt adviezen Capaciteitsorgaan medische vervolgopleidingen op

Voor een groot deel van de medische vervolgopleidingen is duidelijk hoeveel plekken er komende jaren beschikbaar zijn. Minister Sterk (Langdurige zorg, Jeugd en Sport) volgt de adviezen die het Capaciteitsorgaan eind 2025 voor deze opleidingen publiceerde zoveel mogelijk op. Dit schrijft zij vandaag aan de Kamer. De komende jaren is er onder andere een stijging van zo’n 100 opleidingsplekken voor medisch specialisten.

Opvolgen advies

Het Capaciteitsorgaan constateerde in haar advies dat de zorgvraag de komende jaren blijft stijgen, onder andere door meer kwetsbare ouderen en patiënten met complexe problematiek. De meer complexe zorg vraagt om meer hoogopgeleide professionals. Om hier genoeg mensen beschikbaar voor te houden, wordt gekeken of werk kan worden overgenomen door minder gespecialiseerde zorgprofessionals. Minister Sterk volgt een deel van de adviezen van het Capaciteitsorgaan nu op. Centraal in haar beleid blijft de zogenaamde ‘beweging naar de voorkant’. Dit betekent dat bijvoorbeeld de adviezen voor de opleidingen tot huisarts, specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten dan ook volledig worden overgenomen. Verder is er een stijging te zien bij de medisch specialisten met 99 extra opleidingsplaatsen. Het aantal opleidingsplekken voor medisch specialisten stijgt hiermee de komende jaren tot 1320 per jaar. Voor de opleidingen geneeskunde en tandheelkunde heeft het Capaciteitsorgaan een aanzienlijke stijging geadviseerd. Hier is extra geld voor nodig. Op dit moment worden bovenstaande adviezen voor geneeskunde en tandheelkunde door minister Sterk en minister Letschert (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) bestudeerd en wordt gekeken of en in hoeverre het mogelijk is deze adviezen over te nemen.

GGZ-beroepen

Voor een groot deel van de GGZ-beroepen zoals psychotherapeuten, klinisch psychologen, verslavingsartsen en verpleegkundig specialist ggz wordt het gepubliceerde advies van het Capaciteitsorgaan gevolgd. Voor de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (gz-psycholoog) is besloten om 691 plekken beschikbaar te stellen. Hierbij wordt het demografische scenario van het Capaciteitsorgaan als uitgangspunt genomen en niet het voorkeursscenario. Dit sluit aan bij de afspraken over taakverschuiving die met het zorgveld zijn gemaakt in het kader van het IZA en AZWA, waarbij masterpsychologen een deel van de taken van gz-psychologen overnemen. Om een gelijk speelveld ten opzichte van andere beroepen te bevorderen zijn de plaatsen die het veld zelf opleidt in mindering gebracht. Ook blijkt dat het blijvend ophogen van het aantal opleidingsplekken tot gz-psycholoog niet leidt tot de benodigde capaciteit in de gespecialiseerde ggz. Gz-psychologen verlaten regelmatig de gespecialiseerde instellingen om in zelfstandige praktijken te gaan werken. Daarom onderzoekt de minister andere manieren om opgeleide gz-psychologen voor de acute en complexe ggz-zorg te behouden en hoe masterpsychologen met veel werkervaring een verkort opleidingstraject tot gz-psycholoog kunnen volgen.

Capaciteitsorgaan

Het ministerie van VWS laat zich door het Capaciteitsorgaan adviseren over het benodigde aantal opleidingsplaatsen per jaar in de diverse medische specialismen. Het Capaciteitsorgaan is een stichting die is opgericht in 1999 door veldpartijen uit de zorg en heeft als doel – op grond van onder meer de te verwachten zorgbehoefte - het opstellen van ramingen met betrekking tot de toekomstige benodigde capaciteit aan professionals in de zorg. Bij het opstellen van een zogenoemd Capaciteitsplan houdt het Capaciteitsorgaan rekening met verschillende factoren die van invloed zijn op de zorgvraag en het zorgaanbod op lange termijn, zoals demografie, epidemiologie, vakinhoudelijke ontwikkelingen en taakdelegatie.