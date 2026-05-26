Eerste Kamer kiest voor invoering Europees Asiel- en Migratiepact

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel waarmee de Nederlandse wetgeving wordt aangepast aan het Europese Asiel- en Migratiepact. Met de instemming van de senaat is de parlementaire behandeling afgerond. Nederland kan hierdoor starten met de invoering van het pact, dat op 12 juni van toepassing wordt.

Minister Van den Brink: “De instemming van de Eerste Kamer is een historische stap en markeert de grootste hervorming van het Europese en daarmee het Nederlandse asielstelsel van de afgelopen decennia. Met dit pact krijgen we in Europa één gezamenlijk systeem voor migratie en asiel. Dit zorgt voor strengere controles aan de buitengrenzen, kortere procedures en meer solidariteit tussen lidstaten. Ook scherpen we hiermee het Nederlandse asielbeleid fors aan, zodat we meer grip krijgen op migratie.”

Gevolgen voor het Nederlandse asielbeleid

Met de implementatie van het migratiepact worden ook onderdelen uit de eerder niet aangenomen Asielnoodmaatregelenwet in de Nederlandse wetgeving verankerd. Het gaat hierbij om maatregelen die het nationale asielbeleid verder aanscherpen, waaronder:

Het afschaffen van de asielvergunning voor onbepaalde tijd;

Het verkorten van de geldigheidsduur van de tijdelijke asielvergunning van vijf naar maximaal drie jaar;

Het beperken van de mogelijkheden voor nareis (gezinshereniging).

Europees Asiel- en Migratiepact

Het pact introduceert een gezamenlijk asielsysteem binnen de Europese Unie, waardoor vanaf 12 juni in alle lidstaten dezelfde regels gelden.

Onderdeel van het pact is een verplichte grensprocedure voor asielzoekers die weinig kans maken op bescherming of een risico vormen voor de openbare orde. Deze procedure moet er aan de buitengrens voor zorgen dat snel duidelijk is of iemand recht heeft op bescherming binnen de EU. Als dat niet het geval is, kan direct vanuit de buitengrens worden gewerkt aan terugkeer. Dit voorkomt dat mensen ongedocumenteerd doorreizen binnen de EU.

Daarnaast worden de nationale asielprocedures binnen de EU meer gelijkgetrokken. Er komen vaste termijnen voor het behandelen van aanvragen, zodat in alle lidstaten sneller en op dezelfde manier wordt beslist over asielverzoeken. Het pact bevat, naast betere afspraken om secundaire asielstromen binnen de EU tegen te gaan, ook afspraken over onderlinge solidariteit om lidstaten te ondersteunen die onder hoge migratiedruk komen te staan.

De komende periode, ook na 12 juni, zal in het teken blijven staan van de invoering van dit pact. De invoering vergt van alle landen een enorme inspanning. In Nederland werkt het ministerie samen met betrokken uitvoeringsorganisaties, zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), aan de invoering van de nieuwe regels per 12 juni.