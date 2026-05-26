Kabinet wil open gesprek met vakbonden en werkgevers over gezamenlijk pact

Het kabinet wil een open gesprek met werkgevers en werknemers, waarbij alle opties besproken kunnen worden. Om dat mogelijk te maken stopt het kabinet met het voorgenomen wetsvoorstel om de AOW-leeftijd een-op-een te koppelen aan de levensverwachting en zet zij haar voorstellen rondom de werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voorlopig niet in de voorgestelde vorm door. Door deze eerste stap te zetten wil het kabinet tot afspraken over een gezamenlijk pact komen. Dat schrijft minister Vijlbrief in een brief waarmee hij de vakbonden en de werkgevers uitnodigt voor een gesprek.

Minister Hans Vijlbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: “De wereld om ons heen verandert snel en daar willen we klaar voor zijn. Ik wil graag een open gesprek over de grote problemen en mogelijke oplossingen. Over hoe we zorgen dat iedereen kan blijven meedoen op de arbeidsmarkt, ook met de AI-revolutie die op ons afkomt. En over hoe we zorgen dat het arbeidsongeschiktheidsstelsel weer werkt voor mensen. In mijn gesprekken hoor ik hoe het mensen gevangenhoudt in een onbegrijpelijk systeem. Ik wil hier met vakbonden en werkgevers afspraken over maken in een pact voor eerlijk werken.”

Arbeidsongeschiktheid

In de brief schrijft minister Vijlbrief over een mevrouw die niet durfde te solliciteren omdat ze bang was dat zij dan haar WIA-uitkering zou verliezen als zij een terugval in gezondheid zou hebben. Hij spreekt daarom van een doolhof dat nauwelijks nog te begrijpen is voor de mensen die het betreft. De lange wachttijden leidden leidt tot onzekerheid en stress. Als oplossing noemt de minister het belang van preventie, vooral vanwege de instroom van jonge mensen met psychische klachten. En de noodzaak om de huidige regeling te versimpelen, bijvoorbeeld door de discussie te voeren over de regeling voor langdurig arbeidsongeschikten (de IVA).

Arbeidsmarkt

Over de arbeidsmarkt schrijft minister Vijlbrief dat werk er door technologische veranderingen anders gaat uitzien dan vandaag. Het is daarom belangrijk dat mensen gedurende hun carrière goed geschoold blijven en sneller van werk naar werk kunnen bewegen. Door in te zetten op scholing en begeleiding naar nieuw werk wil de minister komen tot een ‘ontslagvrije samenleving’.

Financiën

In de brief benadrukt de minister dat het kabinet staat voor haar doelstelling ten aanzien van een verantwoorde ontwikkeling van de overheidsfinanciën op korte en lange termijn. Het kabinet wil geen rekeningen doorschuiven. Dit vergt ook keuzes en is volgens het kabinet een voorwaarde voor het behoud van de sociale zekerheid.