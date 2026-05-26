SLIM-scholingssubsidie weer open voor aanvragen

Werkgevers kunnen vanaf vandaag weer SLIM-scholingssubsidie aanvragen voor opleidingen van hun medewerkers. Voor individuele aanvragen is in 2026 in totaal € 4 miljoen beschikbaar. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2026. Collectieve aanvragen zijn mogelijk van 1 september tot en met 16 oktober 2026.

Wat is er veranderd?

De regeling voor de SLIM-scholingssubsidie is op meerdere punten aangepast en verduidelijkt. Alle wijzigingen staan in de wijzigingsregeling. Belangrijke wijzigingen zijn:

is uitgebreid met maatschapsvissers (bemanningsleden in een vissersmaatschap). Maatschappen in de zeevisserij vervullen een coördinerende rol voor opleiding, training en ontwikkeling van individuele bemanningsleden aan boord van kotters. Deze vorm van maatschap is als werkgever aangemerkt, gelet op de specifieke arbeidsomstandigheden van bemanningen op zeevissersvaartuigen.

is uitgebreid met maatschapsvissers (bemanningsleden in een vissersmaatschap). Maatschappen in de zeevisserij vervullen een coördinerende rol voor opleiding, training en ontwikkeling van individuele bemanningsleden aan boord van kotters. Deze vorm van maatschap is als werkgever aangemerkt, gelet op de specifieke arbeidsomstandigheden van bemanningen op zeevissersvaartuigen. De voorwaarden voor subsidiabele opleidingen zijn verduidelijkt. Scholing komt niet in aanmerking voor subsidie als deze al is ingekocht of aangevraagd voordat deze voor het eerst subsidiabel werd. Daarbij is de factuurdatum leidend.

Keuzedelen hebben voortaan een vast subsidiepercentage van 90%. De scholingspakketten zijn per 22 mei 2026 aangepast. Hier is eerder al over gecommuniceerd via een nieuwsbericht van UVB.

Voor publiek bekostigde OCW-erkende opleidingen hoeft geen marktconformiteit meer te worden aangetoond. Ook hoeven deze opleidingen niet meer te worden opgenomen in offerteprocedures.

Voor collectieve aanvragen start de projectperiode voortaan automatisch op de eerste dag van het aanvraagtijdvak waarin de aanvraag is gedaan.

Centrumgemeenten kunnen namens een arbeidsmarktregio meedoen aan een collectief met een intentieverklaring, in plaats van alleen via een samenwerkingsovereenkomst. Het ondertekenen van of een intentieverklaring of een samenwerkingsovereenkomst is wel minimaal vereist als bevestiging van deelname aan het collectief. Hiermee bevestigt de centrumgemeente met welke sector(en) samenwerking wordt vormgegeven om de subsidie uit te voeren.

Voor publiek gefinancierde werkgevers geldt dat de eigen middelen uit publieke middelen komen en worden gezien als eigen middelen van de werkgever. Een voorbeeld hiervan zijn door OCW-bekostigde onderwijsinstellingen die gefinancierd worden van overheidswege via de lumpsumfinanciering en OCW-subsidieregelingen zoals de subsidieregeling Zij-instroom in Beroep. Dit bleek al impliciet uit de regelingstekst, maar is nu explicieter gemaakt in de toelichting bij de regeling.

Beoordeelbare dossiers voor een NLQF-inschalingsaanvraag zijn niet langer subsidiabel vanaf 21 augustus 2026. Tot 31 maart konden opleidingen met een beoordeelbaar dossier worden aangemeld bij Uitvoering van Beleid (UVB). Opleidingen die voor 31 maart zijn gemeld bij UVB en subsidiabel zijn worden opgenomen in het scholingspakket dat vastgesteld wordt op 22 mei 2026. Dat betekent dat opleidingen met een beoordeelbaar dossier pas weer opgenomen kunnen worden in het scholingspakket als er een positief NLQF-inschalingsbesluit is. Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website van het NCP NLQF.

Extra ondersteuning op vernieuwde website UVB

De website van Uitvoering Van Beleid (UVB) is vernieuwd en gebruiksvriendelijker gemaakt. Werkgevers vinden daar nu ook een stappenplan voor het aanvragen van subsidie. Daarnaast zijn de vragen en antwoorden vernieuwd en ingedeeld voor 4 doelgroepen:

individuele werkgevers;

onderwijswerkgevers;

collectieven;

opleiders.

Meer informatie

Meer informatie over de regeling staat op de website van Uitvoering Van Beleid en op Overheid.nl.