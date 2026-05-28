Aanpassing asielbeleid Afghanistan door verslechterde situatie

Minister Bart van den Brink (Asiel en Migratie) past het landgebonden asielbeleid voor Afghanistan aan. Hierdoor zullen Afghaanse vrouwen en meisjes in verreweg de meeste gevallen in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. Dit besluit volgt op een nieuw algemeen ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat een verdere verslechtering laat zien van de veiligheidssituatie en de fundamentele rechten van vrouwen en meisjes.

Uit het ambtsbericht, dat de periode van juni 2023 tot en met oktober 2025 beslaat, blijkt dat de positie van vrouwen en meisjes onder het Taliban-regime verder is verslechterd. Met de invoering van de strenge 'Moraliteits Wet' in augustus 2024 is de bewegingsvrijheid en de mogelijkheid om zich te ontplooien voor vrouwen in Afghanistan verder afgenomen.

Omdat de huidige regels in de Vreemdelingencirculaire onvoldoende recht doen aan deze situatie, heeft de minister besloten de tekst per direct aan te passen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) verleent in beginsel aan elke Afghaanse vrouw die zich daarop beroept een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd. Hoewel er een individuele toetsing blijft bestaan, is het uitgangspunt dat bescherming bijna altijd noodzakelijk is.

Onder het huidige beleid zijn in 2025 760 asielaanvragen ingediend door Afghanen. In 2023 en 2024 waren dit er respectievelijk 670 en 490.