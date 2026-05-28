Schouder aan schouder – 1GNC voor Estland en Letland

Het Duits-Nederlandse Legerkorps 1GNC (1 German-Netherlands Corps) krijgt medio dit jaar de rol van tactisch hoofdkwartier voor de NAVO. Daarmee neemt 1GNC een aansturende rol op zich aan de oostflank van de NAVO-verdragsgebied, specifiek in de regio Estland en Letland. De inzet van een extra tactisch hoofdkwartier in de regio versterkt de samenhang binnen de NAVO en draagt bij aan de afschrikking van Rusland.

De inzet van 1GNC draagt bij aan een sterkere Europese rol binnen de NAVO, in lijn met de afspraken die zijn gemaakt tijdens de NAVO-top van 2025 in Den Haag. De NAVO zal de nieuwe rol van 1GNC deze zomer formaliseren. Daarna krijgt 1GNC het command & control over NAVO- en nationale landstrijdkrachten die in Estland en Letland zijn gestationeerd. Daarmee krijgt 1GNC een belangrijke verantwoordelijkheid bij het aansturen van oefeningen en andere voorbereidende activiteiten en in het uiterste geval bij de verdediging van de oostflank. Deze verantwoordelijkheid ligt momenteel bij Multinational Corps North East (MNC NE). Door naast MNC NE een tweede tactisch hoofdkwartier in de regio in te richten, laten Duitsland en Nederland zien dat zij bereid en in staat zijn verantwoordelijkheid te nemen voor de afschrikking en verdediging van de oostflank van de NAVO.

Tijdens de NAVO-top in Vilnius in 2023 werd het NATO Force Model geïntroduceerd. Het hoofddoel van het NATO Force Model is om meer eenheden binnen kortere reactietijden te kunnen activeren. Als onderdeel hiervan zijn Nederland en Duitsland door de NAVO gevraagd om 1GNC aan te bieden als tactisch hoofdkwartier voor de regionale plannen in de Baltische staten.

“1GNC heeft zich grondig voorbereid op de nieuwe taak”, aldus minister van Defensie Yeşilgöz-Zegerius. “Dat heb ik in maart tijdens een bezoek aan het legerkorps van dichtbij kunnen zien. Met de nieuwe rol van 1GNC leveren we opnieuw een concrete bijdrage aan het versterken van de oostflank van het NAVO-bondgenootschap en het afschrikken van Rusland. Het is bovendien een mooi voorbeeld van 2 Europese partners – Duitsland en Nederland – die binnen de NAVO een stap naar voren zetten. In dat kader dank ik ook mijn Duitse collega, minister Boris Pistorius, voor de goede samenwerking.”

Internationale troepenmacht

1GNC is een hoofdkwartier dat in vredestijd en bij crisis- of conflictsituaties een internationale troepenmacht van ongeveer 50.000 militairen kan aansturen. Dit betekent dat het hoofdkwartier eenheden aanstuurt bij oefeningen, afschrikkingsactiviteiten en – indien nodig – in geval van conflict. In het verleden gaf 1GNC al leiding aan meerdere crisisbeheersings- en vredesoperaties. Zo werd het hoofdkwartier in 2003, 2009 en 2013 ingezet voor de International Security Assistance Force (ISAF) in Afghanistan. Ook stond 1GNC tussen 2005 en 2024 7 keer een jaar lang stand-by in het kader van de NATO Response Force.

Nederland en Duitsland voeren bij toerbeurt het commando over 1GNC, dat in 1995 werd opgericht. Tot begin 2028 is het commando in handen van Duitsland. Naast Nederland en Duitsland leveren momenteel nog 14 andere NAVO-bondgenoten personeel aan het hoofdkwartier.

Dit is een gezamenlijk persbericht van het Duitse en Nederlandse ministerie van Defensie.