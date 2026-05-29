Benoeming president bij College van Beroep voor het bedrijfsleven

Bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) wordt mevrouw mr. M. (Mascha) Schoneveld tot president benoemd. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Bruggen van Justitie en Veiligheid ingestemd met de voordracht. De benoeming zal ingaan per 1 juli 2026.

Schoneveld is op dit moment al rechterlijk bestuurslid bij het CBb. Ook is zij staatsraad in buitengewone dienst bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en raadsheer-plaatsvervanger bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB). In het verleden was zij rechter bij de rechtbank Rotterdam en raadsheer bij de CRvB. Schoneveld volgt dhr. mr. drs. T.G.M. (Theo) Simons op als president.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven is een van de vier hoogste bestuursrechters van Nederland, samen met de Hoge Raad, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de Centrale Raad van Beroep. Het CBb is de hoogste rechter in Nederland op het gebied van het economisch bestuursrecht. Het CBb is op dit rechtsgebied zowel de rechter in eerste aanleg als de rechter in hoger beroep. Tevens is het CBb de rechter voor tuchtzaken in hoger beroep over accountants.