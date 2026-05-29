Benoemingen bij Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie worden 5 nieuwe plaatsvervangend leden benoemd. Het gaat om de heer mr. A.H.M. (Bert) Dölle, de heer mr. R.J.H. (Rob) Goossens, de heer mr. M.C. (Mathieu) van Linde, mevrouw mr. drs. R. (Rebecca) Prakke-Nieuwenhuizen LL. M. en de heer mr. P.J. (Peter) Wattel. De Rijksministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Bruggen van Justitie en Veiligheid ingestemd met de voordrachten voor benoeming. De benoemingen gaan in op de dag dat het Koninklijk Besluit getekend wordt.

Mr. Dölle is rechter in het strafrecht bij de rechtbank Leeuwarden. Daarvoor was hij rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Groningen, raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof Leeuwarden en advocaat.

Mr. Goossens werkt als rechter in het strafrecht bij de rechtbank Breda. Eerder werkte hij als kantonrechter in Bergen op Zoom. Ook was hij al een periode rechter in het Caribisch deel van het Koninkrijk, als strafrechter op Curaçao, Sint Maarten en Bonaire.

Mr. Van Linde is raadsheer in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Daarvoor had hij een loopbaan als advocaat en was hij docent aan de Rijksuniversiteit Groningen. Naast zijn werk als raadsheer is hij hoofddocent forensisch bewijs aan de beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten bij het Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs van de Radboud Universiteit.

Mr. Prakke-Nieuwenhuizen werkt als raadsheer in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Vanuit die functie was zij tevens voorzitter van het Landelijk Overleg Vakinhoud Familie- en Jeugdrecht van de gerechtshoven. Ook is ze plaatsvervangend voorzitter van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. In het verleden was ze vice-president van de rechtbank Arnhem, rechter in het handelsrecht bij de rechtbank Zutphen, en advocaat.

Mr. Wattel was tot 1 mei 2026 advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, staatsraad advocaat-generaal bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State en raadsheer-plaatsvervanger bij de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Daarnaast is hij redacteur bij het Nederlands Juristenblad en lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen.

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba verzorgt de rechtspraak op de eilanden. De rechters bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie behandelen civiele zaken, strafzaken en bestuursrechtelijke zaken (waaronder belastingzaken), zowel in eerste aanleg als in hoger beroep. Ook is het Gemeenschappelijk Hof betrokken bij bijzondere rechtspraakcolleges (zoals voor ambtenarenzaken) en bij colleges die belast zijn met tuchtrechtspraak. Het Hof bestaat uit rechters in lokale dienst en uitgezonden rechters.