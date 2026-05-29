Compensatieregelingen transitievergoeding verdwijnen

Vanaf 2027 krijgen werkgevers geen geld meer terug van de overheid voor de transitievergoeding die ze betalen bij ontslag als gevolg van arbeidsongeschiktheid. Dit geldt ook voor de compensatieregeling bij bedrijfsbeëindiging vanwege pensionering of overlijden van de werkgever. Het vorige kabinet had al voorgesteld om de compensatie bij grotere werkgevers als gevolg van ontslag bij arbeidsongeschiktheid af te schaffen.

In het coalitieakkoord van het huidige kabinet staat dat de compensatie voor alle werkgevers verdwijnt. Het kabinet kiest ervoor om de compensatieregelingen per 1 januari 2027 af te schaffen. Vandaag stuurt het kabinet de aanpassing van het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. Deze maatregel draagt bij aan houdbare overheidsfinanciën.



Transitievergoeding

Langdurig zieke werknemers die worden ontslagen of waarvan het contract niet wordt verlengd, hebben recht op een transitievergoeding. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het maandsalaris en de duur van het dienstverband. Ook werknemers waarvan de werkgever met pensioen gaat of overlijdt hebben recht op een vergoeding.



In het coalitieakkoord is afgesproken dat ook de bestaande transitievergoeding hervormd wordt. Het moet mensen nog meer helpen bij het begeleiden van werk naar werk. Zo wordt er gekeken of werkgevers die tijdig en voldoende hebben geïnvesteerd in bijscholing, omscholing of zich maximaal inzetten rondom de re-integratieverplichtingen uit de Wet poortwachter, lagere tot helemaal geen verplichtingen hebben ten aanzien van de nieuwe transitievergoeding.