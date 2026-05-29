Mijlpaal: Nederland haalt € 5 miljard aan Europees geld voor wetenschap, onderzoek en innovatie op

Nederlandse kennisinstellingen en innovatieve bedrijven hebben via het Horizon Europe-programma 2021-2027 tot nu toe € 5 miljard aan Europees subsidiegeld opgehaald. Dat maakt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vandaag bekend. Met deze € 5miljard lopen verspreid over heel Nederland projecten met grote waarde voor de wetenschap, bedrijfsleven én maatschappij.



Meer onderzoek en innovatie is nodig voor maatschappelijke uitdagingen op terreinen als zorg, verduurzaming en digitalisering. Maar ook om onze technologische afhankelijkheden te verminderen en om de sterk toegenomen internationale concurrentie aan te gaan. Daardoor is toekomstige economische groei geen gegeven meer.

Nederland netto-ontvanger

Horizon Europe is een programma met geld voor onderzoeks- en innovatieprojecten, dat loopt sinds 2021. Nederland is netto-ontvanger als het gaat om dit onderzoeks- en innovatiegeld uit Europa. Elke euro die Nederland tot nu toe investeert, komt bijna 2 keer terug.



Bijna de helft van het geld (45%) ging naar onderwijsinstellingen, met als koploper de TU Delft. Een kwart van het bedrag ging naar bedrijven, en 16% naar onderzoeksorganisaties als TNO. Het meeste geld kwam terecht bij organisaties uit de provincies Zuid-Holland (€1,5 miljard) en Noord-Holland (€1,3 miljard), maar ook deelnemers uit Noord-Brabant, Utrecht en Gelderland ontvingen (met ongeveer € 600 miljoen per provincie) een aanzienlijk aandeel.

Waarde van Europese samenwerking

Minister Rianne Letschert (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) is samen met minister Heleen Herbert van Economische Zaken en Klimaat verantwoordelijk voor dit programma. Ze is verheugd over deze bijzondere mijlpaal: “Met Europees geld doen onderzoekers in Nederland geweldige dingen. Ze maken bijvoorbeeld mini-hartjes op een chip, waarmee levens van hartpatiënten gered worden.” “Ook voor onze veiligheid en welvaart wordt het steeds belangrijker dat we in Europa dit soort kennis, expertise en het talent hebben, waarmee we kunnen concurreren met andere werelddelen. Samenwerking binnen Europa op onderzoek en innovatie is daarom cruciaal. En dat is ook nog eens goed voor onze portemonnee. In dit Europese programma verdienen we elke euro die we als Nederland inleggen bijna dubbel terug.”

Van klimaat tot kwantum, onderzoek door heel Nederland

Van onderzoek naar het RS-virus, veilig digitaal verkeer, heel precies neurologisch onderzoek met een kunstmatige kopie van echte hersenen, en slimme logistiek om historische binnensteden begaanbaar te houden. Het zijn slechts enkele voorbeelden van projecten die in Nederland worden uitgevoerd met Europees geld. Deelnemen aan Horizon Europe stelt Nederlandse wetenschappers en bedrijven bovendien in staat om samen te werken met de knapste koppen wereldwijd. Dat is goed voor de kennispositie van Nederland én Europa.

Nederlandse inzet in Europa

In Europa wordt momenteel nagedacht over de opvolger van het Horizon Europe-programma. In totaal zit hier voor de huidige periode 2021-2027 € 95,5 miljard in. Voor de opvolger van Horizon Europe heeft de Europese Commissie een budget van € 175 miljard voorgesteld voor de periode 2028-2034. Onderzoekers en innovators die hiervoor een aanvraag willen doen kunnen hiervoor ondersteuning en advies krijgen van RVO, die (potentiële) deelnemers in opdracht van het kabinet ondersteunt.

Daarnaast stimuleert het kabinet via RVO de succesvolle deelname van Nederland aan Horizon Europe door publiek-gefinancierde kennisinstellingen tegemoet te komen in de eigen bijdrage die nodig is om deel te kunnen nemen aan projecten in Horizon Europe. Hiervoor is sinds 2023 ongeveer € 80 miljoen per jaar beschikbaar

Gezien het belang voor ons land vindt het kabinet het cruciaal dat er na 2027 een goede opvolger komt van het huidige programma. Deze maand komen de Europese ministers op gebied van economie, onderzoek en innovatie, waaronder ministers Herbert (28 mei) en Letschert (29 mei), weer in Brussel bij elkaar voor Europese raadsvergaderingen. Hierin wordt gesproken over een gezamenlijke positie van de lidstaten ten aanzien van de opvolger van Horizon Europe.

