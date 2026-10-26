Nieuwsbericht 26-10-2026 | 10:00

Nederland heeft de ambitie om in 2035 de sterkste medische technologiesector van Europa te hebben. Dat biedt iedereen op termijn niet alleen betere diagnoses en behandelingen, maar zorgt ook voor innovatieve economische kansen. Bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen, investeerders en de zorg spreken deze ambitie samen met ministers Heleen Herbert (Economische Zaken en Klimaat) en Sophie Hermans (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) uit in de beleidsagenda MedTech 2035.

Er komen specifieke investeringen in de initiatieven ’nieuwe generatie beeldgestuurde therapieën met AI en robotica’ en ’technologie voor de zorg van morgen’ die beide voor doorbraken in de sector moeten zorgen. De inzet moet bijdragen aan een toekomstbestendig en weerbaar zorgstelsel en het Nederlandse verdienvermogen vergroten. De beleidsagenda focust daarnaast op 6 prioriteiten: landelijke samenwerking van ecosystemen, data en AI-infrastructuur, implementatie van technologie in de zorg, markttoelating, financiering en talent & ondernemerschap.

Minister Heleen Herbert (EZK): “De zorg verder verbeteren, is misschien wel onze belangrijkste maatschappelijke uitdaging. Technologische innovatie kan daaraan een grote bijdrage leveren en versterkt ook onze eigen economie. De MedTech-sector in Nederland is namelijk een veelbelovende groeimarkt. Bovendien zorgt medische technologie voor oplossingen om ons zorgsysteem overeind te houden. Denk aan de aanpak van personeelstekorten en de groeiende zorgvraag door vergrijzing. Daarom gaan we beter samenwerken en kunnen we zo publiek-privaat grote stappen zetten om deze ambitie waar te maken.”

Minister Sophie Hermans (VWS): “Medische technologie is onmisbaar voor zorgverleners en patiënten. Het biedt oplossingen die helpen bij het opsporen, behandelen en soms zelfs genezen van ziekten. Daarbij is technologische innovatie essentieel om onze zorg toekomstbestendig en weerbaar te houden. Met slimme oplossingen - denk aan inzet van AI of robotica - kunnen we méér zorg verlenen met hetzelfde aantal zorgverleners. Of ervoor zorgen dat zorgverleners meer tijd overhouden om aan hun patiënten te besteden. De investeringen die we nu doen, dragen eraan bij dat innovaties hun weg beter vinden in de Nederlandse zorg.”

De publiek-private investering is bekend gemaakt tijdens een werkconferentie van de Taskforce Toekomstige Welvaart en Vestigingsklimaat (TTWV) van het kabinet. De inzet van het kabinet is om samen met de sector naar één MedTech-ecosysteem toe te werken. Een ecosysteem dat ook gedragen wordt door bijvoorbeeld startups, het mkb, kennisinstellingen, technische universiteiten, zorginstellingen en het grootbedrijf. De rol van de overheid zit met name in de randvoorwaarden die de hele sector versterken, zoals passende wet- en regelgeving, zorgimplementatie en (data-)infrastructuur en AI.

Een voorbeeld van waar de investeringen naar toe gaan, zijn beeldgestuurde therapieën. Die bieden de mogelijkheid de zorg effectiever in te richten en behandelingen voor de patiënt te verbeteren bij onder meer de diagnose en behandeling van hart- en vaatziekten, beroertes, kanker en trauma’s. Nederland heeft een unieke positie in deze technologie via wetenschap, de hightech maakindustrie en zorg, maar de toenemende internationale concurrentie van buiten de EU is groot. Door gericht te investeren kan Nederland die positie behouden en beter benutten door in te zetten op bijvoorbeeld AI en robotica als ondersteunende technologieën.

Daarnaast investeren we in het ‘Ziekenhuis van de toekomst’-project in Twente. Innovaties uit de eigen regio helpen bijvoorbeeld om de zorgvraag van een patiënt te voorkomen, zorg thuis of op afstand te organiseren en dragen bij aan het verlichten van de werklast van zorgprofessionals. Door te investeren willen we ervoor zorgen dat dit soort innovaties sneller goedgekeurd en opgeschaald worden. Zo kan een slimme oplossing uit Twente sneller toegepast worden in andere regio’s.