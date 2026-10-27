Nieuwsbericht 27-10-2026 | 08:00

Vanaf 1 januari 2027 is het mogelijk voor familieleden van kwetsbare mensen om de aanvraag voor intensieve zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) te ondertekenen. Dit is nodig wanneer iemand zelf niet in staat is om zorg aan te vragen omdat diegene de gevolgen ervan niet kan overzien, vaak als gevolg van dementie. Op dit moment is het voor familieleden nog erg omslachtig om de juiste zorg voor hun naasten te regelen.

Minister Sterk (Langdurige Zorg, Jeugd en Sport): “Een win-win situatie. Deze wetswijziging voorkomt wachten op zorg wanneer die juist het meest nodig is. Ook scheelt het zorgverleners veel tijd, tijd die ze anders aan administratie kwijt zouden zijn geweest en nu aan liefdevolle zorg kunnen besteden.”

Minder vertraging en regeldruk

Met de nieuwe wet wordt het voor partners of familieleden makkelijker om een Wlz-aanvraag namens hun naasten in te dienen. Dit zorgt voor minder vertraging in het organiseren van de zorg voor de cliënt. Bovendien blijkt uit onderzoek dat de nieuwe wet zorgt voor een aanzienlijke vermindering van de regeldruk voor zowel familieleden als zorgmedewerkers. Voor zorginstellingen en het Centrum Indicatiestellingen Zorg levert het bovendien een financiële besparing op.

Deze wetswijziging is een van de afspraken in het Hoofdlijnenakkoord Ouderenzorg (2025- 2028). Ook familieleden van een naaste met een beperking of psychische kwetsbaarheid kunnen vanaf 1 januari gebruik maken van deze mogelijkheid bij een Wlz-aanvraag.