Nieuwsbericht 30-10-2026 | 11:00

Op 31 maart 2027 zal Rosita Steenbeek de tweede Loe de Jong-lezing uitspreken. Deze lezing vindt jaarlijks plaats als sluitstuk van de Werkconferentie Holocausteducatie. De Loe de Jong-lezing is een initiatief van de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB).

Eddo Verdoner, Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB): “Wij zijn zeer verheugd dat Rosita Steenbeek heeft toegezegd de Loe de Jong-lezing te zullen houden. Gelet op haar literaire werk en persoonlijke geschiedenis verwachten wij dat zij met haar bijdrage een mooie en interessante invulling zal geven aan het thema ‘herdenken’. Dat thema wordt actueler, juist naarmate het verleden verder achter ons komt te liggen.”

Rosita Steenbeek: “Herdenken betekent voor mij dat de vermoorden bij ons blijven, dat zijn wij aan hen verplicht. Kennis van het verleden is fundamenteel om het heden te begrijpen. Het helpt ons bewust te zijn van de risico’s wanneer onverschilligheid en ontmenselijking om zich heen grijpen. Het is mij een eer de Loe de Jong-lezing te houden.”

Loe de Jong In 2025 tekende Marcel Möring voor de toen nog naamloze lezing. In 2026 nam Adriaan van Dis het stokje over met de eerste officiële Loe de Jong-lezing. Loe De Jong (2014-2005) was van 1945 tot 1979 directeur van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, het tegenwoordige NIOD. Met zijn monumentale werk Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog (1969–1994) en de televisieserie De Bezetting (1960–1965) legde hij het fundament voor de geschiedschrijving van de Tweede Wereldoorlog in Nederland.

Werkconferentie Holocausteducatie De Loe de Jong-lezing is gekoppeld aan de Werkconferentie Holocausteducatie die de NCAB jaarlijks organiseert voor beleidsmakers, docenten, experts, studenten en wetenschappers. Tijdens de conferentie wisselen zij kennis en ervaringen uit met als doel het Holocaustonderwijs in Nederland te versterken.

Nationaal Plan Versterking Holocausteducatie De conferentie is één van de acties uit het Nationaal Plan Versterking Holocausteducatie, waarin de ambitie is vastgelegd om de kennis en het begrip van de Holocaust onder Nederlanders te verdiepen en te waarborgen voor huidige en toekomstige generaties. In januari start, eveneens onder de vlag van het Nationaal Plan, de vierde editie van de jaarlijkse NCAB-campagne ‘ Leer over de Holocaust’. Deze campagne legt de nadruk op het belang van Holocausteducatie voor de samenleving en vormt de opmaat naar International Holocaust Memorial Day op 27 januari.