Nieuwsbericht 02-11-2026 | 12:00

Producten, onderdelen, machines of grondstoffen die ineens niet meer binnenkomen of werken door uitval, door sabotage, of door verstoringen in handelsketens. Afhankelijkheden van ondernemers voor hun processen zijn groot. Daarom roept het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) met een Denk Vooruit bedrijvencampagne vanaf maandag 2 november opnieuw bedrijven op dat zij zich beter voorbereiden.

Meer dan de helft (51%) van het Nederlandse bedrijfsleven gaf afgelopen voorjaar aan hiervoor géén voorzorgmaatregelen te nemen. Wél voorbereid zijn, is voor bedrijven van groot belang. Vanuit het oogpunt van ondernemerschap zelf en vanwege het belang van een weerbaar bedrijfsleven voor onze samenleving en economie. Wanneer bedrijven zijn voorbereid wordt de impact van noodsituaties op de samenleving en economie lager en kunnen we schokken beter opvangen. Tijdens langdurige verstoringen of internationale conflicten kunnen zo belangrijke producten en diensten geleverd blijven worden.

Steeds meer bedrijven bereiden zich daarom voor. Dat is goed voor elke ondernemer, hun toeleveranciers, klanten én voor Nederland. Want als bedrijven blijven draaien, blijft Nederland draaien. Bedrijven starten hun eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.