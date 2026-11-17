In Ermelo (gemeente Ermelo, provincie Gelderland) is vogelgriep vastgesteld op een vermeerderings- en opfokbedrijf met eenden. Om verspreiding van het virus te voorkomen, heeft het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) besloten de circa 11.000 dieren op de locatie te laten ruimen door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
Vervoersverbod
Er wordt een beperkingszone ingesteld van 10 kilometer, bestaande uit een beschermingszone met een straal van 3 kilometer, en een bewakingszone van 10 kilometer. In de 1-kilometerzone rondom deze besmette locatie liggen geen pluimveebedrijven. In de 3-kilometerzone liggen 2 pluimveebedrijven. In de 10-kilometerzone liggen 25 pluimveebedrijven.
Een aantal van deze bedrijven bevindt zich ook in de beperkingszone rondom de besmettingen in Hierden van 9, 11 en 13 november jl.
In de hele 10-kilometerzone geldt per direct een vervoersverbod. Dit betekent dat er vanaf locaties met vogels in deze zone geen vogels, broedeieren en/of consumptie-eieren mogen worden vervoerd. Ook geldt een verbod voor de afvoer van mest van vogels en gebruikt strooisel. Deze maatregelen zijn nodig om verspreiding naar andere delen van het land te voorkomen. Andere dieren dan vogels en hun producten mogen wel worden af- en aangevoerd naar locaties met vogels mits dat gebeurt volgens de strenge voorwaarden van het hygiëneprotocol.
Waar de 10-kilometerzone ligt, is te zien op de dierziektenviewer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
Landelijke maatregelen
Er geldt sinds 28 oktober jl. een landelijke ophok- en afschermplicht in Nederland. De ophokplicht is van toepassing op alle commercieel gehouden vogels. De afschermplicht geldt voor niet-commercieel gehouden risicovogels (bijvoorbeeld hobbymatig gehouden kippen).
Sinds 28 oktober jl. is het landelijke bezoekverbod van vogelverblijfplaatsen die onderdeel zijn van een inrichting met commercieel gehouden vogels, aangescherpt. Bezoek aan deze inrichtingen is alleen toegestaan indien het bezoek noodzakelijk is voor de volksgezond heid, diergezondheid, het dierenwelzijn of de gezondheid van in de stal aanwezige personen.
Traceringsonderzoek
De NVWA voert traceringsonderzoek uit naar riskante contacten. Hiermee wordt onderzocht of er producten, of pluimvee, van en naar deze locatie zijn vervoerd in de periode voorafgaand aan de melding. Indien nodig volgen aanvullende maatregelen, zoals extra bemonstering of het blokkeren van een riskant contactbedrijf. Deze maatregelen worden via een update in dit persbericht en via de online-kanalen van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) gemeld.