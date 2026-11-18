Per 1 januari 2027 wordt de manier van registratie van gebruik van gewasbeschermingsmiddelen Europees geharmoniseerd. In 2023 is hiervoor de Europese uitvoeringsverordening 2023/564 vastgesteld. Door de nieuwe Europese regels moeten professionele gebruikers hun gebruiksgegevens vanaf dat moment digitaal vastleggen. In de verordening staat ook aangegeven welke gegevens moeten worden bijgehouden zoals het groeistadium van het gewas door middel van BBCH-codes (pdf, 20 MB).
Wat betekent dit voor professionele gebruikers?
Professionele gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen (vooral telers en loonwerkers) dienen voortaan een digitaal format te gebruiken voor het registreren van het gebruik. Welk digitaal systeem er gebruikt wordt is vrij, maar het moet wel machinaal leesbaar zijn. Dat is een format waarmee softwaretoepassingen meteen gegevens kunnen herkennen, identificeren en extraheren zoals een word, excel of een doorzoekbaar pdf. Zie daarvoor Richtlijn (EU) 2019/1024). Belangrijk is dat de gegevens uiterlijk binnen 30 dagen na toepassing in een digitaal format worden geregistreerd.
Veel gebruikers registreren het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen nu al digitaal. Het is hierbij aan te raden om te controleren of het betreffende registratiesysteem voldoet aan de nieuwe registratie-eisen (zie tabel hieronder). Gebruikers zijn verplicht als de bevoegde overheidsautoriteiten verzoeken om informatie uit de registers, deze in digitaal format binnen 10 werkdagen te verstrekken. De verordening verplicht de gebruiker niet om gegevens rechtstreeks met derden (anders dan bevoegde autoriteiten) te delen.
Vanaf 1 januari 2027 zal de NVWA hier ook op controleren. Wanneer de registratie niet op orde is, kunnen er maatregelen of sancties volgen.
Te registreren gegevens
Naast de verplichte digitale registratie, staat in de verordening ook aangegeven welke gegevens moeten worden vastgelegd. De volgende gegevens moeten geregistreerd worden (zie voor de volledigheid de tabel van de verordening):
- Het type behandeling (openteelt, bedekte teelt of opslagruimte, of behandeling van zaden of teeltmateriaal);
- Productnaam en toelatingsnummer van het gewasbeschermingsmiddel;
- De datum waarop de behandeling is gestart, en het tijdstip indien van toepassing;
- Dosis van de toepassing;
- Referentie van het perceel of de locatie van de toepassing (zo specifiek mogelijk, het moet duidelijk zijn waar een middel is toegepast);
- De omvang van het behandelde gebied of de hoeveelheid behandelde eenheid, bijvoorbeeld de oppervlakte in hectare of de hoeveelheid behandeld zaad;
- De naam van het gewas in overeenstemming met de bijbehorende EPPO-code (o.a. te vinden in de DTG-lijst van het Ctgb);
- Het groeistadium van het gewas, indien van toepassing, weergegeven met een BBCH-code.
Het tijdstip en het groeistadium, en indien van toepassing, met een BBCH-code, moeten alleen vastgelegd worden als deze worden vermeld op het etiket van het middel. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biocide (Ctgb) publiceert de originele lijst BBCH-codes op de website. Er volgt nog een Nederlandse vertaling.
Bereid u tijdig voor
Hoewel de verplichting pas op 1 januari 2027 ingaat, is het verstandig om nu al te bekijken of uw huidige registratiesysteem aan de nieuwe eisen voldoet. Zo voorkomt u verrassingen en bent u goed voorbereid wanneer de nieuwe regels van kracht worden.
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Soort toepassing
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Behandeling van open teelten (zoals landbouwgrond, recreatiegebieden, spoorlijnen, teeltvrije oppervlakten of kassen, andere dan die welke in de volgende rij worden bedoeld)
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Behandeling van of in bedekte teelt (zoals verneveling/sproeien in opslagruimten, lege graanopslagplaatsen of permanente kassen
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Behandeling van zaden of teeltmateriaal (zoals pootaardappelen)
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Gebruikt gewasbeschermingsmiddel
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Productnaam en toelatingsnummer
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Productnaam en toelatingsnummer
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Productnaam en toelatingsnummer
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Tijdstip van de toepassing
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Datum en, indien relevant begintijd (uur)
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Datum
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Datum
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Dosis van de toepassing
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Hoeveelheid per hectare gebruikt gewasbeschermingsmiddel in kilogram/liter
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Hoeveelheid per kubieke meter of per vierkante meter gebruikt gewasbeschermingsmiddel in kilogram/liter
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Hoeveelheid per kilogram, ton of aantal zaden gebruikt gewasbeschermingsmiddel in kilogram/liter
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Locatie of identificatie van het behandelde gebied of de behandelde eenheid
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Referentie van het perceel
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Kasnummer/ Opslagplaats/ referentie van het perceel
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Adres/ruimte/ opslagplaats/Referentie van het perceel
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Omvang of hoeveelheid van het behandelde gebied of de behandelde eenheid
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Aantal behandelde hectaren
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Volume in kubieke meter of oppervlakte in vierkante meter van de behandelde faciliteit
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Behandelde hoeveelheid in kilogram, ton of aantal zaden
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Gewas of situatie/landgebruik
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Namen van gewassen, situaties/vormen van landgebruik in overeenstemming met de EPPO-codes, indien van toepassing, en groeistadium in overeenstemming met de BBCH-monografie, indien van toepassing
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Namen van gewassen, situaties/vormen van landgebruik in overeenstemming met de EPPO-codes, indien van toepassing, en groeistadium in overeenstemming met de BBCH-monografie, indien van toepassing
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Naam van het gewas in overeenstemming met de EPPO-codes, indien van toepassing, en partijnummer, indien van toepassing
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