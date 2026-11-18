Nieuwsbericht 18-11-2026 | 11:20

Per 1 januari 2027 wordt de manier van registratie van gebruik van gewasbeschermingsmiddelen Europees geharmoniseerd. In 2023 is hiervoor de Europese uitvoeringsverordening 2023/564 vastgesteld. Door de nieuwe Europese regels moeten professionele gebruikers hun gebruiksgegevens vanaf dat moment digitaal vastleggen. In de verordening staat ook aangegeven welke gegevens moeten worden bijgehouden zoals het groeistadium van het gewas door middel van BBCH-codes (pdf, 20 MB) .

Wat betekent dit voor professionele gebruikers?

Professionele gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen (vooral telers en loonwerkers) dienen voortaan een digitaal format te gebruiken voor het registreren van het gebruik. Welk digitaal systeem er gebruikt wordt is vrij, maar het moet wel machinaal leesbaar zijn. Dat is een format waarmee softwaretoepassingen meteen gegevens kunnen herkennen, identificeren en extraheren zoals een word, excel of een doorzoekbaar pdf. Zie daarvoor Richtlijn (EU) 2019/1024). Belangrijk is dat de gegevens uiterlijk binnen 30 dagen na toepassing in een digitaal format worden geregistreerd.

Veel gebruikers registreren het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen nu al digitaal. Het is hierbij aan te raden om te controleren of het betreffende registratiesysteem voldoet aan de nieuwe registratie-eisen (zie tabel hieronder). Gebruikers zijn verplicht als de bevoegde overheidsautoriteiten verzoeken om informatie uit de registers, deze in digitaal format binnen 10 werkdagen te verstrekken. De verordening verplicht de gebruiker niet om gegevens rechtstreeks met derden (anders dan bevoegde autoriteiten) te delen.

Vanaf 1 januari 2027 zal de NVWA hier ook op controleren. Wanneer de registratie niet op orde is, kunnen er maatregelen of sancties volgen.