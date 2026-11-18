Nieuwsbericht 18-11-2026 | 15:15

De vraag naar technisch talent groeit in hoog tempo, in Nederland en wereldwijd. Het tekort aan vakspecialisten belemmert economische ontwikkeling en beperkt Nederlandse handelsmogelijkheden, onder meer in de (micro)chipindustrie. Met het nieuwe programma Knowledge Empowers You (KEY) wil het kabinet meer mensen opleiden in Nederlandse groeisectoren, door te investeren in economische ontwikkeling in het Mondiale Zuiden. Dit heeft als doel het arbeidsaanbod aan technisch personeel beter aan te laten sluiten op de arbeidsvraag, en kansen voor Nederlandse bedrijven wereldwijd te vergroten. De chipsector is hierin een belangrijke focus. Het kabinet stelt de komende 5 jaar € 150 miljoen beschikbaar voor dit KEY-programma.

KEY richt zich in de eerste plaats op het versterken van kennisinstellingen in een aantal specifieke partnerlanden, waardoor het onderwijsaanbod beter aansluit op de behoefte aan specifieke kennis en vaardigheden in onze groeisectoren, zoals in de chipsector. Dit gebeurt onder meer via curriculumontwikkeling, docentprofessionalisering, leren in de praktijk en samenwerking met bedrijven.

In de tweede plaats zet het programma in op het vergroten van het aantal afgestudeerde vakspecialisten, door studenten lokaal op te leiden en beurzen te verstrekken voor opleidingen in partnerlanden. Hiermee dragen we bij aan het vergroten van mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven wereldwijd en aan de diversificatie van internationale ketens. In de derde plaats is het programma gericht op het verbinden van studenten met bedrijven tijdens hun studie en daarna, onder meer met Nederlandse bedrijven in de chipsector.

Geselecteerde landen zijn in eerste instantie Egypte, India, Indonesië, Maleisië, Marokko, Nigeria en Vietnam. Eventuele andere landen zullen later bepaald worden op basis van de vraag in zowel Nederland als in partnerlanden.

Het programma loopt van 2027 tot en met 2031 en sluit aan op de Nationale Talentstrategie van het kabinet, door in te zetten op het versterken van kennisinstellingen en ontwikkeling van kennis en vaardigheden waaraan Nederlandse bedrijven behoefte hebben.

Het kabinet wil hiermee een win-win situatie creëren, waarbij partnerlanden profiteren van economische ontwikkeling, studenten in partnerlanden profiteren van betere opleidingskansen en Nederlandse bedrijven profiteren van een groter aantal afgestudeerde vakspecialisten die zowel in Nederland als bij toeleveringsbedrijven in het buitenland aan de slag kunnen gaan. Voor activiteiten in Nederland zal daarbij de samenwerking worden gezocht met het Nationaal Versterkingsplan Microchiptalent.