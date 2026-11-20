Het nieuwe directoraat-generaal Digitaliseringsbeleid Samenleving en Overheid gaat op 1 januari 2027 van start. Dit directoraat-generaal werkt aan de gezonde digitale toekomst van Nederland. Dat is belangrijk, want digitalisering is overal. Elk aspect van ons dagelijks leven — van werk en economie tot hoe we thuis ontspannen — wordt geraakt of mogelijk gemaakt door digitalisering. De digitale transitie versnelt, en dit is hét moment om kansen te benutten en risico’s te beheersen. Gerdine Keijzer-Baldé geeft hier als directeur-generaal leiding aan en is de motor achter de inrichting van het nieuwe DG.

Drs. G.M. (Gerdine) Keijzer-Baldé is sinds 13 april 2026 kwartiermaker en beoogd directeur-generaal van het op dat moment in oprichting zijnde directoraat-generaal Digitaliseringsbeleid Samenleving en Overheid. Sinds mei 2020 was zij plaatsvervangend secretaris-generaal bij EZK, een functie die zij vanaf 1 april 2025 combineerde met de functie van secretaris-generaal bij KGG. Eerder was ze onder meer algemeen directeur van de Dienst ICT Uitvoering (DICTU) bij EZK en directeur van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties.

Voor deze benoeming is een afwijkende procedure toegepast waarbij ervoor gekozen is de vacature niet breed open te stellen. Doorslaggevend daarbij was dat Gerdine Keijzer-Baldé al sinds april 2026 kwartiermaker en beoogd directeur-generaal Digitaliseringsbeleid Samenleving en Overheid is.