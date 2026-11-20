Nieuwsbericht 20-11-2026 | 13:30

Het marineschip Zr.Ms. Evertsen levert vanaf half december tot begin januari een bijdrage aan Operatie Aspides, een missie van de Europese Unie. Daarmee helpt het luchtverdedigings- en commandofregat vrachtschepen in de Rode Zee te beschermen. Dat melden minister Berendsen van Buitenlandse Zaken en minister Yesilgöz-Zegerius van Defensie in een brief aan de Tweede Kamer.

De veiligheidssituatie in de Rode Zee, en meer specifiek de scheepvaarroute door de Bab al-Mandeb, staat onder druk. De Bab al-Mandeb is onderdeel van een belangrijke zeevaartroute en biedt de Saoedische havens een alternatief voor de Straat van Hormuz om olie uit de Golf op de wereldmarkt te brengen. In deze context heeft de EU lidstaten opgeroepen om aanvullende bijdragen te leveren aan operatie Aspides. De Nederlandse welvaart is verbonden aan vrije doorvaart. Een verdere blokkade van het vrije verkeer door de Rode Zee doet af aan de internationale rechtsorde en kan negatieve economische gevolgen hebben voor Nederlandse en Europese reders, industrie en de consument.

De escalatie in het Midden-Oosten heeft grote gevolgen voor de maritieme veiligheid van zeestraten als de Straat van Hormuz en de Rode Zee. In Jemen vechten de Houthi's tegen de regering van het land. Ook vallen ze Saoedische schepen aan. De Houthi's geven aan westerse schepen met rust te laten. Desondanks vormt de volatiele situatie een toegenomen dreiging voor de scheepvaart.

Vrije doorvaart

Zr.Ms. Evertsen gaat schepen begeleiden en beschermen tegen mogelijke aanvallen. De missie heeft alleen de taak om te verdedigen, niet om zelf aan te vallen. Daarnaast laat Nederland met de aanwezigheid van het schip zien het belemmeren van de vrije doorvaart niet te accepteren. Volgens internationale afspraken heeft ieder schip recht op doortocht door zeestraten.

De situatie in de Rode Zee is en blijft onvoorspelbaar, maar de Evertsen is goed voorbereid. Het fregat heeft extra systemen aan boord om zichzelf en andere schepen te verdedigen tegen verschillende vormen van dreiging. Daarnaast is het schip in staat om een omgevingsbeeld op te bouwen en te onderhouden over de dreiging tegen het vlootverband.

Straat van Hormuz

De Evertsen is al anderhalve maand in het gebied ter voorbereiding op een eventuele internationale missie in de straat van Hormuz, ook heeft het fregat een internationale staf aan boord. Die missie is nog niet geactiveerd. Als dat wel gebeurt, kan Nederland besluiten om het schip daarheen te sturen. De Europese Unie is daarvan op de hoogte.