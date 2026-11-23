Nieuwsbericht 23-11-2026 | 09:00

In Nederland wordt het afschieten van wolven mogelijk, omdat op basis van wetenschappelijk onderzoek geconcludeerd kan worden dat de wolvenpopulatie in Nederland gezond is. Hiermee krijgen provincies de mogelijkheid om het aantal wolven te reguleren. Het doel van dit beheer is om het aantal incidenten met wolven op bijvoorbeeld mensen en vee te verlagen.

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat in Nederland de zogenaamde gunstige staat van instandhouding bereikt is. Daarom neemt staatssecretaris Silvio Erkens van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur het besluit dat beheer van de wolf mogelijk wordt.

“Dit is een belangrijke stap, omdat er nu te veel ernstige incidenten met wolven zijn”, zegt staatssecretaris Erkens. “Denk aan wolven die mensen aanvallen, maar ook aan honden, schapen, runderen en paarden die door het dier gedood worden. Provincies, gemeenten, ondernemers en inwoners willen dat er actie wordt ondernomen. Daarom ga ik het voor provincies mogelijk maken dat ze wolven kunnen beheren en wolfvrije zones kunnen aanwijzen. Zo kunnen zij de problemen met deze roofdieren beter en structureler aanpakken.”

Om deze stap permanent te borgen zijn er wel goede plannen van de provincies nodig, zodat die staat van instandhouding gunstig blijft en beheer ook voor de lange termijn mogelijk is. Daarvoor gaat het Rijk met provincies om tafel om plannen te maken over hoe beheer precies moet plaatsvinden.

Staatssecretaris Erkens: “Mijn streven is dat deze stappen voor de zomer zijn uitgewerkt, zodat we voor het begin van het welpenseizoen kunnen starten met afschot. In die periode zijn namelijk de meeste aanvallen van wolven en zijn provincies het meest geholpen met de mogelijkheid om via beheer incidenten te voorkomen.”

Daarnaast wordt ook internationaal de samenwerking opgezocht met landen met wie Nederland dezelfde wolvenpopulatie deelt. Nederland is hier met Duitsland over in gesprek en het doel is om begin volgend jaar een intentieverklaring voor samenwerking te tekenen. In een aantal delen van Duitsland worden wolven al beheerd.