Nieuwsbericht 23-11-2026 | 17:19

Het wereldwijde asielsysteem staat onder druk. Daarom organiseert Nederland van 24 tot en met 26 november 2026 een internationale bijeenkomst in Den Haag, voorgezeten door Kenia, de VN Vluchtelingenorganisatie (UNHCR) en Nederland, en ondersteund door instituut Clingendael, om de huidige uitdagingen én oplossingen rondom het wereldwijde asielsysteem te bespreken.

Tijdens de bijeenkomst worden in verschillende sessies met internationale experts, beleidsmakers, vluchtelingen en vertegenwoordigers uit verschillende landen gesprekken gehouden over innovatieve oplossingen, terugkeer van mensen van wie is vastgesteld dat zij geen internationale bescherming nodig hebben, het versterken van asielsystemen, en bijvoorbeeld opvang en bescherming in de regio. Doel is om te komen tot eerste aanbevelingen die kunnen helpen bij het vormgeven aan een modern wereldwijd migratiemodel. Effectieve en goed functionerende asielsystemen vereisen gezamenlijke inspanningen van landen over de hele wereld.

Deze bijeenkomst is een belangrijke kans voor Nederland om draagvlak te creëren in aanloop naar een asieltop. Daarmee sluit de bijeenkomst aan op de Nederlandse inzet om te komen tot een modern, streng en menswaardig migratiemodel. Het kabinet heeft als uiteindelijk doel om asielaanvragen buiten de EU af te handelen en het businessmodel van mensensmokkelaars te doorbreken. Een eerste stap hierin is het nastreven van innovatieve oplossingen, zoals terugkeerhubs. Zo blijven we werken aan een effectiever asielsysteem.