Nieuwsbericht 23-11-2026 | 15:15

Regeldruk en administratieve lasten kosten mkb-bedrijven tot 10% van de jaaromzet. Dat blijkt uit een nieuwe doorrekening in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat waarover minister Herbert aan de Tweede Kamer schrijft.

Met de doorrekening wil het kabinet beter zicht krijgen op de impact van regeldruk op het midden- en kleinbedrijf (mkb). Deze inventarisatie – het mkb-indicatorenonderzoek - wordt per sector uitgevoerd. Deze ronde kwamen de schoonmaak, groen en circulair (recyclingbedrijven) en de maritieme sector aan bod.

Voor mkb-bedrijven in de maritieme sector (rederijen met 200 medewerkers) komt de lastendruk uit op zo’n 10% van de jaaromzet. In de schoonmaak (50 medewerkers) is dit fors lager (1,3%) en in de textielrecycling (28 medewerkers) juist weer iets hoger (7,8%) dan de schoonmaak.

Een deel van de kosten vloeit voort uit wettelijke verplichtingen rond verduurzaming, veiligheid, emissiehandel, vergunningsaanvragen en rechtsbescherming van medewerkers. Zoals het doorbetalen bij ziekte, dossieropbouw van niet-functionerende medewerkers of het inhuren van een re-integratiebedrijf.

Ondernemers ervaren dat zo’n 10 tot 20% van alle regels en verplichtingen slecht werkbaar zijn. Vooral door de complexiteit, onduidelijkheid of omdat regels slecht aansluiten op bedrijfsprocessen.

Daarom adviseren onderzoekers om beter te communiceren over wettelijke verplichtingen en meer transparantie in het wetgevingsproces om knelpunten rond verduurzaming te verminderen.