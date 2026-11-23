Regeldruk en administratieve lasten kosten mkb-bedrijven tot 10% van de jaaromzet. Dat blijkt uit een nieuwe doorrekening in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat waarover minister Herbert aan de Tweede Kamer schrijft.
Met de doorrekening wil het kabinet beter zicht krijgen op de impact van regeldruk op het midden- en kleinbedrijf (mkb). Deze inventarisatie – het mkb-indicatorenonderzoek - wordt per sector uitgevoerd. Deze ronde kwamen de schoonmaak, groen en circulair (recyclingbedrijven) en de maritieme sector aan bod.
Voor mkb-bedrijven in de maritieme sector (rederijen met 200 medewerkers) komt de lastendruk uit op zo’n 10% van de jaaromzet. In de schoonmaak (50 medewerkers) is dit fors lager (1,3%) en in de textielrecycling (28 medewerkers) juist weer iets hoger (7,8%) dan de schoonmaak.
Een deel van de kosten vloeit voort uit wettelijke verplichtingen rond verduurzaming, veiligheid, emissiehandel, vergunningsaanvragen en rechtsbescherming van medewerkers. Zoals het doorbetalen bij ziekte, dossieropbouw van niet-functionerende medewerkers of het inhuren van een re-integratiebedrijf.
Ondernemers ervaren dat zo’n 10 tot 20% van alle regels en verplichtingen slecht werkbaar zijn. Vooral door de complexiteit, onduidelijkheid of omdat regels slecht aansluiten op bedrijfsprocessen.
Daarom adviseren onderzoekers om beter te communiceren over wettelijke verplichtingen en meer transparantie in het wetgevingsproces om knelpunten rond verduurzaming te verminderen.
Minister Herbert: “Voor mij is het klip en klaar. Regelgeving moet echt veel simpeler en duidelijker. Dit nieuwe rapport geeft voor de 3 sectoren concrete aanknopingspunten en daar ben ik blij mee. Want bedrijven kunnen alleen bloeien en groeien als ze de ruimte krijgen om te ondernemen.”
Het kabinet werkt aan het schrappen van overbodige regels met de inzet van de 500-regelaanpak waarbij samen met ondernemers en publieke dienstverleners wordt gewerkt aan echte vereenvoudiging.