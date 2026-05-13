Naar de Verenigde Staten voor het WK voetbal? Bereid je goed voor Ministeries

Van 11 juni tot en met 19 juli 2026 vindt het Wereldkampioenschap voetbal plaats in de Verenigde Staten. Hoe zorg je dat je goed voorbereid op reis gaat en veilig kunt genieten van het WK? Lisette Hurkmans-Berkers, hoofd consulaire zaken op de Nederlandse ambassade in Washington, legt het uit aan de hand van een aantal tips. Denk aan een geldig paspoort, het op tijd aanvragen van een ESTA (verplichte reistoestemming) en het volgen van het reisadvies.

Ga goed voorbereid op reis 'Ons consulaire team in de Verenigde Staten kijkt er enorm naar uit om supporters uit Nederland en Curacao te verwelkomen. Het WK wordt een geweldige ervaring, maar een goede voorbereiding is essentieel', vertelt Lisette.

Zorg voor vertrek dat je documenten op orde zijn. Je hebt een geldig paspoort nodig. Blijf je korter dan 90 dagen in de VS en reis je met een Nederlands paspoort voor toerisme (of zaken)? Vraag dan op tijd een Electronic System for Travel Authorization (ESTA) aan bij de Customs and Border Protection (informatie in het Engels). Dit is geen visum, maar een verplichte online reistoestemming om de VS in te mogen reizen. Buitenlandse Zaken kan hierin niet bemiddelen, omdat het een zaak is tussen de aanvrager en de Amerikaanse overheid. Reizigers naar de Verenigde Staten worden aangeraden zich vooraf goed te informeren over de actuele inreisregels, veiligheidsaspecten en andere praktische zaken; de details staan in het reisadvies.



Do's & do'nts: zo voorkom je problemen

Lisette: ‘De belangrijkste tip is: bereid je goed voor en respecteer lokale regels. Dat begint al voordat je in het vliegtuig stapt. Nederlandse supporters staan wereldwijd bekend als positief en enthousiast. Daar mogen we trots op zijn, en dat willen we tijdens het WK in de Verenigde Staten ook uitstralen.’ Let daarom op de volgende do’s & don’ts:

Plan je reis ruim van tevoren: de afstanden in de VS zijn vaak groot en rond wedstrijden kan het extra druk zijn op de weg en in het openbaar vervoer.



de afstanden in de VS zijn vaak groot en rond wedstrijden kan het extra druk zijn op de weg en in het openbaar vervoer. Neem voldoende drinken mee tijdens hitte. In de zomer kan het erg heet worden in de Verenigde Staten. Vooral in de zuidelijke staten, waar Nederland en Curaçao de eerste wedstrijden spelen. Wees je bewust van deze hitte, zorg ervoor dat je voldoende gehydrateerd blijft en regelmatig de schaduw opzoekt.



Wees flexibel bij extreme weersomstandigheden. Vooral tussen juni en november komen aan de zuid- en zuidoostkust van de VS orkanen en cyclonen voor. Het WK valt tijdens het orkaanseizoen. Je wil niet met natuurgeweld te maken krijgen, dus wees flexibel in je reisplannen. Krijg je hier wel mee te maken? Luister dan altijd naar de lokale autoriteiten.



Volg altijd de aanwijzingen op van politie, beveiligers of vrijwilligers in het stadion. In de VS is men gewend aanwijzingen direct op te volgen, zonder discussie. Respecteer daarnaast lokale gewoonten, regels en andere supporters.



Alcoholregels in de VS zijn streng. Ben je jonger dan 21 jaar, dan mag je geen alcohol kopen of drinken. Vanaf 21 jaar kun je alleen alcohol kopen op vertoon van een geldig paspoort (of een officiële Amerikaanse ID) – een kopie wordt niet geaccepteerd. Overtredingen kunnen leiden tot een boete. Ook alcohol drinken in de openbare ruimte, zoals op straat, kan een boete opleveren.



Wildplassen is een ernstig vergrijp. Moet je naar de wc? Zoek dan gewoon een toilet op! In de VS kan wildplassen worden gezien als een seksueel misdrijf. Hier kun je zwaar voor worden bestraft.



Gebruik van alle soorten drugs is in de Verenigde Staten verboden, op basis van federale wetgeving. Drugsgebruik is daarmee ook een overtreding van de inreisvoorwaarden. Gebruik, bezit of verkoop van drugs kan leiden tot arrestatie, hoge boetes, gevangenisstraf of landuitzetting.



Blijf alert op je spullen, vooral op drukke plekken. Laat waardevolle spullen niet onbeheerd achter en bewaar belangrijke documenten veilig. Op de website van de Rijksoverheid lees je hoe je veilig een kopie van je paspoort maakt. Houd er ook rekening mee dat grote tassen en rugzakken vaak niet zijn toegestaan in stadions en fanzones. Vaak zijn alleen zogeheten 'clear bags' toegestaan.



Neem geen fakkels of vuurwerk mee. Heb je deze bij je, dan krijg je geen toegang tot het stadion. Fakkels en vuurwerk zijn in het stadion strikt verboden vanwege de brandveiligheid.



Heb je deze bij je, dan krijg je geen toegang tot het stadion. Fakkels en vuurwerk zijn in het stadion strikt verboden vanwege de brandveiligheid. Sluit een goede reisverzekering met aanvullende medische dekking af. Ziekenhuisopnames en medische ingrepen kunnen in de VS erg duur zijn. Een goede reisverzekering kan veel financiële zorgen en onverwachte kosten voorkomen.

Veiligheid tijdens het WK

Lisette: ‘De meeste bezoeken aan de Verenigde Staten verlopen zonder problemen. Tijdens een groot evenement als het WK zijn sommige locaties wel drukker bezocht en gelden soms aanvullende veiligheidsmaatregelen. Autoriteiten kunnen daarom extra controles uitvoeren en zijn alert op mogelijke risico’s.’

De kleurcode van het reisadvies voor de Verenigde Staten groen is. Dat betekent: je kunt erheen reizen; lees welke veiligheidsrisico’s er zijn. Meld je aan voor de BZ-Informatieservice. Zo krijg je snel betrouwbare informatie van de Nederlandse overheid bij calamiteiten, crisis of een gewijzigd reisadvies. ‘Denk bijvoorbeeld aan schietincidenten of natuurgeweld, zoals tornado’s of bosbranden. Volg ook altijd de aanwijzingen van de lokale autoriteiten', vertelt Lisette.

In een noodsituatie bel je 911. Dit is het algemene alarmnummer voor politie, brandweer en ambulance.