Achter de schermen: jongerenvertegenwoordigers bij de COP30 in Brazilië

Van 10 tot en met 21 november vindt in Belém, Brazilië de jaarlijkse klimaattop van de Verenigde Naties plaats. Vertegenwoordigers uit bijna tweehonderd landen zijn aanwezig om afspraken te maken over het wereldwijde klimaatbeleid. Omdat deze besluiten gevolgen hebben voor de komende generaties, zijn ook jongeren aanwezig. Jongerenvertegenwoordigers Sarah Nasrawi en Tommy Blomvliet geven een kijkje achter de schermen en vertellen over hun werk.

Vergroot afbeelding Beeld: © KGG

Voor de COP: 6 tot 8 november

Vijf dagen voor de top kwamen Tommy en Sarah aan in Belém om deel te nemen aan het slotstuk van het Climate Youth Negotiator Programme. Dit is een jaarlange training van de VN voor jonge onderhandelaars. Terwijl zij in Belém waren voor de training, was minister-president Schoof ook aanwezig voor de Leaders Summit. Samen met vijf andere jongeren, uit Peru, Chili, Fiji, Burkina Faso en Belém, hebben zij een waardevol gesprek met de minister-president gevoerd, vol verhalen over hoe klimaatverandering wordt ervaren en wat jongeren daartegen ondernemen.

Vergroot afbeelding Beeld: © KGG

Week 1: 10 tot 16 november

Op 10 november begon COP30. Iedereen was er klaar voor, behalve de locatie zelf. Tot op het laatste moment werd er hard gewerkt om alles op tijd af te krijgen voor de officiële opening.

Vergroot afbeelding Beeld: © KGG

Action for Climate Empowerment

Vast onderdeel bij de COP zijn de onderhandelingen over ACE, Action for Climate Empowerment. Dit is het onderdeel van het VN-klimaatverdrag en het Akkoord van Parijs dat draait om het versterken van de samenleving om in actie te komen tegen klimaatverandering. De Nederlandse jongerenvertegenwoordigers zijn volwaardig onderdeel van het EU-onderhandelingsteam op ACE. Naast onderhandelen, schrijven ze mee met de tekstvoorstellen van de EU.

Vergroot afbeelding Beeld: © KGG

Initiatief tegen desinformatie

Als Tommy en Sarah niet op internationale klimaatconferenties zijn, spreken ze met jongeren uit het hele koninkrijk. Een diverse groep met verschillende ideeën over het klimaat. Maar in vrijwel ieder gesprek kwam terug dat er veel desinformatie is over klimaatverandering. Voor jongeren is dit een belangrijke thema, ook internationaal. Het Braziliaanse voorzitterschap startte deze zomer met het Global Initiative for Information Integrity on Climate Change, een wereldwijde samenwerking om desinformatie over klimaatverandering tegen te gaan. Mede dankzij succesvolle lobby in Nederland kwam dit initiatief op de agenda en nam de Tweede Kamer een motie aan om Nederland te laten aansluiten. Klimaatgezant Jaime de Bourbon de Parme kondigde de Nederlandse deelname officieel aan, met een mooie verwijzing naar de inzet van de jongerenvertegenwoordigers in zijn toespraak.

Vergroot afbeelding Beeld: © KGG

Samenwerking met jongerenvertegenwoordigers uit de EU

Nederland gaat samen met de EU, als één blok, de onderhandelingen in. Ook de Nederlandse jongerenvertegenwoordigers werken goed samen met hun Europese collega’s. Samen hebben ze van tevoren een gezamenlijke positie geformuleerd. Binnen het team volgen ze de onderhandelingen op de voet, en spreken ze zich uit over thema’s die belangrijk zijn voor jongeren. Dit doen ze door gesprekken te voeren met de onderhandelingsteams van de EU en door interventies te doen in de dagelijkse coördinatie met de delegatieleiders van de EU.

Tommy en Sarah zijn volwaardig onderdeel van de Nederlandse delegatie. Ze schuiven elke ochtend aan bij het delegatieoverleg, werken naast de Nederlandse onderhandelaars in het delegatiekantoor en hebben dezelfde toegang tot de onderhandelingszalen. Tegelijkertijd beseffen ze dat veel jongeren, vooral uit ontwikkelingslanden, deze positie niet hebben. Daarom werken ze ook samen met jongeren zonder toegang, door met hen bij te praten of door hen uit te nodigen voor evenementen waar dat wél kan.

Vergroot afbeelding Beeld: © KGG

Ondertussen kwamen de onderhandelingen op gang. Sarah volgt het dossier Just Transition, met lastige discussies over wat een rechtvaardige transitie precies is, wie het raakt en wat daarvoor nodig is. Tommy hield zich bezig met klimaatfinanciering. Na het nieuwe financieringsdoel dat voor volgend jaar is afgesproken, draait het nu om de vraag: hoe zorgen we voor genoeg geld?



Onder andere om te bespreken hoe klimaatfinanciering kan worden verhoogd, wordt in Belém actief samengewerkt met bedrijven. Tijdens het zogeheten Frontrunners’ Dinner – een bijeenkomst met diverse Nederlandse en Braziliaanse bedrijven en hun overheden – schoven ook de jongerenvertegenwoordigers aan om mee te praten.

Vergroot afbeelding Beeld: © KGG

Week 2: 17 tot 21 november

Tijdens de tweede week kwamen alle klimaat- en energieministers aan bij de COP, waaronder minister Hermans van Klimaat en Groene Groei, die namens Nederland een toespraak hield. De politieke week was officieel begonnen. Dat was ook merkbaar in de onderhandelingszalen, waar de gesprekken over Just Transition ongewoon vroeg in de week tot half twee ’s nachts doorgingen.

Vergroot afbeelding Beeld: © KGG

Persconferentie jongerenvertegenwoordigers

Hoewel jongerenvertegenwoordigers meestal achter de schermen werken, vonden ze het belangrijk hun verhaal breder te delen. Daarom organiseerden ze een persconferentie waarin ze hun standpunten, reflecties op de COP en inzichten over de rol van jongeren presenteerden. Tommy sprak namens de Nederlandse jongeren en benadrukte dat financiële stromen moeten worden aangepast, bijvoorbeeld door subsidies voor fossiele brandstoffen af te bouwen.

Vergroot afbeelding Beeld: © KGG

De persconferentie werd gevolgd door een gesprek met Eurocommissaris Wopke Hoekstra. Sarah modereerde dit gesprek, waarbij zo’n vijftien jongeren van over de hele wereld aansloten, waaronder een jongere uit de Caribische delen van het Nederlandse Koninkrijk die via Tommy en Sarah bij dit gesprek kon aansluiten.

Vergroot afbeelding Beeld: © KGG

Wordt vervolgd

De COP30 duurt officieel nog tot vrijdag 21 november. Tommy en Sarah zullen tot het einde de onderhandelingen op de voet blijven volgen en iedere mogelijkheid aangrijpen om de stem en de belangen van Nederlandse jongeren in deze onderhandelingen te laten horen.

