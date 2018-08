Minister Schouten komt boeren tegemoet

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit komt boeren tegemoet die getroffen zijn door de droogte. Net als voorgaande jaren worden in december de financiële toeslagen vanuit Brussel uitgekeerd. Boeren die niet zolang kunnen wachten, kunnen een verklaring aanvragen waarmee een overbruggingskrediet kan worden aangevraagd, zodat de bedrijfsvoering door kan gaan. De minister wil dat de boeren een tijdelijke ontheffing krijgen om veevoedergewassen in te zaaien in plaats van de verplichte vanggewassen. Dit schrijft minister Schouten vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Minister Schouten: ‘Deze uitzonderlijke droogte treft vooral onze boeren en telers. Dit is voor hen een zware en onzekere tijd. Werken met de natuur is prachtig, maar helaas stelt diezelfde natuur ons soms behoorlijk op de proef. Samen met de sector heb ik bekeken welke knelpunten weggenomen konden worden.’

Uitbetaling Gemeenschappelijk landbouwbeleid

In december ontvangen bijna alle boeren hun financiële toeslagen vanuit Brussel. Net als voorgaande jaren wordt ook dit jaar ingezet om zoveel mogelijk betalingen in december af te handelen. Wanneer er landbouwers zijn die in financiële problemen komen komt er de mogelijkheid om een verklaring aan te vragen waarmee een overbruggingskrediet kan worden aangevraagd bij de bank. Voorwaarde voor een financiële toeslag is de verplichting om vanggewassen in te zaaien voor het vergroenen van de landbouw. De minister wil een tijdelijke ontheffing van deze verplichting. Hierover wordt overleg gevoerd met de Europese Commissie. Deze tijdelijke maatregel kan bijdragen aan het oplossen van het eventuele tekort aan veevoer door de droogte.

Uitrijden mest en scheuren grasland

Het verbod om na 1 september nog mest uit te rijden over akkergrond wordt uitgesteld naar 15 september. Aan de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) is advies gevraagd of dit voldoende is en onder welke voorwaarden. Voor grasland geldt dat later uitrijden mogelijk schadelijk is voor het milieu. Daarom is aan het CDM advies gevraagd over de mogelijke effecten van het verruimen van de uitrijdperiode voor grasland. Dit geldt ook voor het scheuren van grasland met het oog op graslandvernieuwing.

Natuur

Ook de natuur wordt zwaar op de proef gesteld door de droogte. In bepaalde gebieden heeft de natuur al schade opgelopen en dit neemt toe naarmate de droogte langer aanhoudt. Vanuit het departement wordt nauw contact onderhouden met de provincies die verantwoordelijk zijn voor het regionale natuurbeheer. Het is lastig te bepalen wanneer sprake is van onomkeerbare schade aan de natuur. Als er bij provincies of natuurbeheerders vragen leven (bijvoorbeeld over criteria of het effect van de maatregelen) zal minister Schouten op korte termijn een onderzoekopdracht uitzetten bij de Wageningen University & Research.