Expo Live Fund: $100 miljoen voor innovaties

Nederlandse organisaties die in aanmerking willen komen voor financiering vanuit het Expo Live Fund, kunnen zich nu aanmelden. De organisatie van de wereldtentoonstelling Dubai EXPO 2020 stelt $100 miljoen ter beschikking via een grootschalig subsidieprogramma: het EXPO Live Fund. Het fonds is bedoeld om vanuit de hele wereld de beste innovaties te helpen opstarten of uit te bouwen. Jaarlijks zijn er 2 toekenningsrondes, de 2e ronde voor 2018 is nu gestart. Al eerder ontvingen 2 Nederlandse bedrijven een financiële bijdrage van het EXPO Live Fund.

Beeld: ©Dubai Expo 2020

De Dubai EXPO 2020 zoekt wereldwijd naar mensen die een bijdrage willen leveren aan een betere, duurzame wereld en heeft daarvoor veel geld beschikbaar gesteld in de vorm van het EXPO Live Fund. Dit is een innovatie- en samenwerkingsprogramma voor het financieren, versnellen en promoten van creatieve oplossingen die het leven verbeteren en tegelijkertijd onze planeet beschermen. Het programma geeft de mogelijkheid om financiering te krijgen tot $100.000 voor innovaties die gericht zijn op de sub-thema’s van de Dubai EXPO: mobility, sustainability en opportunity.

Hoogte financiële toekenning

De hoogte van een financiële toekenning hangt af van de fase waarin het idee, de innovatie of het product zich bevindt en de schaalbaarheid. Naast financiering geeft het EXPO Live Fund toegang tot een groot netwerk en samenwerkingsverbanden. Het biedt ook de mogelijkheid om het product, innovatie of idee onder de aandacht te brengen van miljoenen bezoekers van de Dubai EXPO 2020 en lokale en internationale media.

Inzendtermijn en beoordeling

Innovaties zijn 2 keer in te zenden. Voor de ronde van januari 2019 kunnen de ideeën nu al worden ingediend, de inschrijving sluit op 2 december 2018. Meer informatie is te vinden op www.expo2020dubai.com.

Inzendingen worden op de volgende criteria beoordeeld:

Relevantie tot het thema en de sub-thema’s van de Dubai EXPO;

Het innovatieve karakter van de oplossing / het idee / het product / het project;

De directe toepasbaarheid in een gemeenschap of samenleving;

De mate waarin het een duidelijk verschil maakt in een samenleving of gemeenschap;

De uitvoerbaarheid en schaalbaarheid;

De aanwezigheid van een business plan.

Inzenden loont

De eerste toekenningsrondes zijn al geweest. 2 Nederlandse innovaties kregen financiering toegekend uit het EXPO Live Fund. Zo kreeg de Nederlandse startup Land Life Company een financiële bijdrage om met een nieuwe ‘cocoon’- technologie 500.000 bomen te planten in droog en ge-erodeerd land. Ook Designation Works kreeg een bijdrage. Het bedrijf maakt het mogelijk om bomen tot volwassenheid te laten uitgroeien met 90% minder water en zonder aanvullende hulp.

Rebecca Braswell, directeur van Land Life Company: ‘Met de hulp van het EXPO Live Fund kunnen we onze doelstellingen realiseren. We starten een voorbeeldproject in Zambia en groeien dan door in 3 andere landen. De financiering via het fonds heeft een grote impact op onze organisatie. We kunnen door het planten van 100.000 bomen in plaats van 10.000 bomen lokaal gaan opereren en produceren. Het zorgt ervoor dat we onze productiekosten kunnen reduceren, carbon footprint kunnen verminderen en meer banen kunnen creëren. Dat was zonder de bijdrage uit het EXPO Live Fund nooit zo snel gelukt.’

Dubai Expo 2020

Tussen 20 oktober 2020 en 10 april 2021 vindt de 35e universele wereldtentoonstelling plaats in Dubai. Het is de eerste wereldtentoonstelling in het Midden-Oosten. Onder het thema ‘Connecting minds, creating the future’ presenteren 170 deelnemende landen ideeën, innovaties en technologieën. Met een geschat aantal bezoekers van 20-25 miljoen biedt de Dubai EXPO 2020 veel mogelijkheden en kansen voor deelnemers en bezoekers.