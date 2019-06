Nieuwe regeringstoestel PH-GOV overgedragen aan Nederland

Het nieuwe regeringstoestel, de PH-GOV, is officieel overgedragen aan Nederland. De Nederlandse regering is in het luchtvaartregister door de Inspectie Leefomgeving en Transport nu officieel geregistreerd als eigenaar van het toestel, dat dinsdagmorgen op vliegbasis Woensdrecht arriveert. KLM wordt verantwoordelijk voor de operatie van het regeringstoestel. Dit betekent dat de luchtvaartmaartmaatschappij de crew voor de vluchten levert en tevens het onderhoud zal doen. Het regeringstoestel wordt de komende weken door Fokker op de vliegbasis Woensdrecht geschikt gemaakt voor de operatie door KLM en is naar verwachting vanaf begin augustus beschikbaar als regeringsvliegtuig. De standplaats wordt Schiphol.

Het nieuwe regeringstoestel is een Boeing 737 BBJ. Het toestel is gebouwd door Boeing in Seattle waarna Fokker op vliegbasis Woensdrecht de inbouw van het interieur heeft verzorgd. Het toestel biedt plaats aan 26 passagiers.

John Pritchard CEO van GKN Fokker: “'Het is fantastisch dat wij opnieuw betrokken zijn bij het nieuwe regeringsvliegtuig en dat we op deze manier het regeringstransport kunnen ondersteunen. GKN Fokker Techniek is verantwoordelijk voor de productie van het interieur van het toestel en blijft de komende jaren verantwoordelijk voor de uitrusting van de cabine. Dat wij dit hoog-specialistische werk in Nederland kunnen doen is uniek. Wij kijken uit naar de samenwerking.''

Rene de Groot, Managing Director en Chief Operating Officer KLM: "KLM is trots het toekomstige Nederlandse regeringsvliegtuig, de PH-GOV, te mogen beheren en wij zullen onze kennis en expertise inzetten om hier ten behoeve van de Nederlandse regering een succes van te maken."



Zaterdag 6 juli vanaf 10.30 uur kan het publiek het toestel van buiten zien en fotograferen. Op de vliegbasis is voor bezoekers ook een ruimte ingericht met informatie over het nieuwe regeringstoestel en het interieur. Op www.bezoekdephgov.nl kunnen geïnteresseerden zich vanaf dinsdag 18 juni 14.00 uur aanmelden. De aanmeldtermijn voor het publiek sluit uiterlijk op 29 juni, of wanneer alle beschikbare 3000 plaatsen gereserveerd zijn. Aanmelding is gezien de veiligheidsmaatregelen op de vliegbasis verplicht. Toegang tot de vliegbasis is alleen mogelijk met een ontvangstbevestiging van de aanmelding