Minister-president Rutte en ministers Blok en Bruins naar de Verenigde Staten voor bezoek Witte Huis en handelsmissie Boston

Minister-president Rutte brengt op donderdag 18 juli 2019 een bezoek aan president Trump van de Verenigde Staten. De minister-president wordt door de Amerikaanse president ontvangen in het Witte Huis voor een bilateraal gesprek. Minister Blok van Buitenlandse Zaken, die eerder die dag deelneemt aan de ministeriële conferentie over religieuze vrijheid, is daarbij ook aanwezig. Er zal onder meer worden gesproken over de goede band tussen Nederland en de Verenigde Staten, ontwikkelingen op het gebied van internationale handel en samenwerking op het gebied van defensie en veiligheid. In het Witte Huis wordt ook de Amerikaanse vlag die bij D-day als eerste op Utah Beach aan land kwam ceremonieel overgedragen aan het Amerikaanse volk door de twee Nederlanders die de vlag in bezit hebben.

Voorafgaand aan het bezoek aan het Witte Huis spreekt minister-president Rutte in Washington met de Atlantic Council – een denktank op het gebied van internationale aangelegenheden – over de multilaterale wereldorde en heeft hij een ontmoeting met leden van de Amerikaanse Senaatscommissie voor Buitenlandse Betrekkingen.

Na het programma in Washington reist de minister-president door naar Boston waar de handelsmissie is gestart door minister Bruins voor Medische Zorg en Sport, VNO-NCW-voorzitter De Boer en Watergezant Ovink. De missie, waaraan 87 Nederlandse bedrijven deelnemen, duurt van 17 tot en met 19 juli en staat in het teken van Life Sciences and Health (LSH), Robotica en Artificial Intelligence (AI) en Climate Resilience.

Op donderdag 18 juli is de minister-president aanwezig bij het handelsdiner met de bedrijvendelegatie, waar onder meer een aantal overeenkomsten wordt getekend tussen Nederlandse en Amerikaanse bedrijven en kennisinstellingen. Op vrijdag bezoekt de minister-president verschillende bedrijven die actief zijn in de sectoren die tijdens deze handelsmissie centraal staan en neemt hij deel aan diverse activiteiten op het gebied van LSH, Robotica en AI en Climate Resilience. Zo praat hij bij het Computer Science and Artificial Intelligence Lab van MIT en het Wentworth Institute of Technology met wetenschappers over hun onderzoeken. Ten slotte brengt de minister-president een bezoek aan het Museum of Fine Arts, waar in 2020 het Center for Netherlandish Arts wordt geopend en waar de missie wordt afgesloten.

Minister Bruins voor Medische Zorg en Sport is vanaf woensdag 17 juli in Boston waar hij spreekt op diverse seminars die worden georganiseerd voor Amerikaanse en Nederlandse bedrijven die zich bezighouden met Biotech en E-health. Ook bezoekt de minister diverse kennisinstellingen en het Boston Children Hospital waar bedrijfsleven en het ziekenhuis samenwerken bij de behandeling van jonge kinderen met zeldzame ziekten. Daarnaast wordt hij bij Philips geïnformeerd over de activiteiten op gebied van robot gestuurde chirurgie en patiëntvolgsystemen in de zorg. Minister Bruins is ook aanwezig bij het handelsdiner en bij de afsluiting van de handelsmissie in het Museum of Fine Arts.

Voorafgaand aan het programma in Boston is minister Bruins op dinsdag 16 juli in Ottawa waar hij onder andere spreekt met de Canadese ministers Kennedy en Blair over medicijnprijzen, de opioïdencrisis en over de ervaring van Canada met de legalisering van cannabis voor recreatief gebruik. Op woensdag 17 juli ontmoet minister Bruins in Washington onder andere zijn Amerikaanse collega, minister Azar. Ook in dat gesprek zullen de medicijnprijzen en opioïden centraal staan.