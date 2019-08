Wietexperiment met tien genomineerde gemeenten nader uitgewerkt

De invulling van het experiment gesloten coffeeshopketen wordt met de volgende tien genomineerde gemeenten uitgewerkt: Arnhem, Almere, Breda, Groningen, Heerlen, Hellevoetsluis, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Zaanstad. Deze gemeenten zijn naar voren gekomen op basis van advies van de Adviescommissie Experiment gesloten cannabisketen onder leiding van prof. dr. Knottnerus. Afgelopen week hebben minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en minister Bruins voor Medische Zorg en Sport al een eerste keer gesproken met de tien gemeenten over de nadere invulling van hun (mogelijke) deelname aan het wietexperiment.

Dat schrijven minister Grapperhaus en minister Bruins vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. In het regeerakkoord staat dat het experiment met cannabisteelt voor recreatief gebruik in de gesloten coffeeshopketen wordt uitgevoerd in zes tot tien gemeenten. Het kabinet is zowel de Commissie-Knottnerus als de betrokken burgemeesters zeer erkentelijk voor de getoonde inzet voor het experiment.