Minister Kaag opent MHPSS-conferentie

Op maandag 7 oktober opende minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking de Internationale Conferentie over Geestelijke Gezondheidszorg en Psychosociale Steun (MHPSS) in Crisissituaties in Amsterdam.

De tweedaagse conferentie begon in een volle Koningin Máxima Zaal in KIT Royal Tropical Institute. Het gaat om de tweede in een serie internationale conferenties over MHPSS. Het Verenigd Koninkrijk nam in 2018 het initiatief voor deze serie.

Professor Tim Kendall, National Clinical Director for Mental Health in Engeland, droeg het stokje over aan minister Kaag. Daarna sprak Kaag de aanwezigen toe: experts, wetenschappers, beleidsmakers, ministers en ervaringsdeskundigen van over de hele wereld.

Beeld: Martijn Beekman

Ministeriële rol

De conferentie in Amsterdam gaat speciaal over MHPSS als onderdeel van noodhulp bij conflicten en rampen. Dit thema ligt Kaag na aan het hart. ‘Daarom heb ik besloten: als mijn ministeriële rol iets waard is, dan is dit het onderwerp waarop ik dingen voor elkaar krijgen.’

Oog voor de ziel

Kaag organiseert de conferentie om te helpen zorgen voor meer betrokkenheid van landen en organisaties bij opschaling en verbetering van MHPSS tijdens en na crisissituaties. In haar openingstoespraak citeerde ze een gedicht uit 1917 van de Britse oorlogsdichter Wilfred Owen. Daarop inhakend zei ze: ‘We zullen onze inspanningen niet meer alleen richten op het herbouwen van kapotgebombardeerde bruggen en het leveren van eerste hulp. We moeten oog hebben voor de ziel, voor dat wat ons tot mensen maakt.’

