Minister Bruins: definitief een streep door wetsvoorstel BIG-II

Er gaat definitief een streep door het wetsvoorstel BIG-II. Het gesprek over functiedifferentiatie van verpleegkundigen verplaatst zich wat minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) betreft terug naar de verpleegkundigen en de werkgevers. Hij sluit hiermee aan op de bevindingen van Alexander Rinnooy Kan, die na de commotie onder de beroepsgroep over het wetsvoorstel BIG-II als verkenner is aangesteld om de wensen van de betrokken partijen te inventariseren. De bevindingen van Rinnooy Kan zijn vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Minister Bruins heeft eerder al aangegeven, dat wat hem betreft een wettelijke verankering van functies niet de meest voor de hand liggende manier is om een onderscheid tussen mbo- en hbo-opgeleiden te regelen op de werkvloer. Dit wordt doorgaans geregeld tussen de werkgevers en werknemers, zoals dat ook in andere sectoren gebeurt. De gesprekken hierover hadden de afgelopen vier decennia niet het gewenste resultaat, waarop de betrokken partijen de minister hebben gevraagd dit onderscheid bij wet te regelen. Het daaruit voortvloeiende wetsvoorstel BIG-II leidde de afgelopen tijd tot veel beroering bij verpleegkundigen, die vreesden dat zij hun werk niet meer zouden mogen doen onder de nieuwe wet, of dat zij verplicht zouden moeten bijscholen.

Minister Bruins: ‘Ik dank de heer Rinnooy Kan hartelijk voor zijn verkenning en de daaruit voortvloeiende werkrichting. Het wetsvoorstel BIG-II zoals dat er lag, is nu definitief van tafel. Ik roep de betrokken partijen op korte termijn bij mij aan tafel, om te kijken hoe zij nu gezamenlijk verder kunnen. Van belang voor mij is vooral dat ze er sámen uitkomen, en dat het gesprek leidt tot een duurzame oplossing voor een wens die de beroepsgroep zelf al decennia heeft. Ik roep iedereen op nogmaals constructief de schouders eronder te zetten, zodat er een aanpak komt waarin zowel werkgevers als werknemers zich kunnen vinden. Ik zal waar mogelijk een ondersteunende rol spelen in dit proces.’

De partijen die de minister om tafel zal roepen, zijn vertegenwoordigers van de werknemers en werkgevers, beroepsvereniging V&VN en het BIG-II actiecomité.