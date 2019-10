Kabinetsreactie op advies commissie Vermeij

Het kabinet gaat aan de slag met het advies en de aanbevelingen van commissie Vermeij. Dat betekent dat het kabinet inzet op verhoging van de vaccinatiegraad binnen en buiten de kinderopvang met voorlichting en communicatie over het belang van vaccineren van kinderen. En dat we onderzoek doen over en voorbereidingen treffen voor vaccinatie als voorwaardelijke toegang tot de kinderopvang. In de huidige situatie (oranje scenario) is dat niet nodig oordeelde de commissie Vermeij. Maar het kabinet wil voorbereid zijn voor het geval we onder de kritische ondergrens (rood scenario) zakken. Bij de uitwerking van de aanbevelingen van de commissie Vermeij zullen nog zorgvuldige afwegingen moeten worden gemaakt. De grens voor het rode scenario moet nog worden vastgesteld.