Nog 1 jaar te gaan tot EXPO 2020 Dubai (video)

Tijdens het Nationaal Export Event vorige week vond de feestelijke kick off plaats van ‘One Year Before EXPO2020’. Over een jaar wordt het Nederlandse paviljoen op de wereldtentoonstelling geopend, dat geheel in het teken staat van water, energie en voedsel.

Video ‘One Year Before EXPO2020’

Peter Potman, Plaatsvervangend Directeur-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen leidde het feestelijke moment in, samen met een videoboodschap uit Shanghai van minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. In de videoboodschap sprak zij over het grote aandeel vrouwelijke ondernemers en de rol van de Nederlandse regering in het ondersteunen van Nederlandse ondernemers in het buitenland.

Kansen voor het bedrijfsleven

Om het belang van samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, culturele ondernemers en ngo’s te onderstrepen, namen ook David Spierings (V8 Architects), Nienke Dijkstra (Marjan van Aubel Studio) en Lilian de Geus (Dutch Wavemaker en Olympisch windsurfer) op het podium plaats. Dagvoorzitter Donatello Piras vroeg hen hoe zij het platform gaan gebruiken dat de Nederlandse deelname aan de wereldtentoonstelling biedt, maar ook welke kansen zij nog zien voor ondernemers die nog niet betrokken zijn bij de Nederlandse deelname aan de expo.

Informeren

Bezoekers van het Nationaal Export Event konden zich op deze dag laten informeren over de Nederlandse deelname aan de wereldtentoonstelling. En over de handelsmissie naar de Verenigde Arabische Emiraten in januari 2020; die staat in het teken van water-, energie- en voedseltechnologieën.

Nationaal Export Event (NEX)

Het Nationaal Export Event is gericht op startende en ervaren exporteurs van goederen en diensten die willen investeren in internationaal succes. Het dagprogramma bestond uit workshops en huiskamergesprekken. Tijdens deze sessies konden deelnemers in gesprek met experts over de exportmogelijkheden en de laatste stand van zaken met betrekking tot landen zoals bijvoorbeeld China, Turkije, Marokko, Duitsland, de Verenigde Arabische Emiraten en de VS. Naast EXPO2020 konden zij kennis nemen van de mogelijkheden die andere internationale evenementen ondernemers bieden, zoals de Olympische en Paralympische Spelen Parijs in 2024. Belangrijke thema’s zoals deelname aan handelsmissies en welke uitdagingen er liggen op het gebied van Sustainable Development Goals werden ook uitgelicht. RVO, Evofenedex, ING en het Oranje Handelsmissiefonds organiseren NEX, in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.