Laat je niet inpakken! Wees bewust bij online bestellen van buiten EU

Razend populair bij jongere Nederlanders: producten online kopen bij grote platforms van buiten de EU. Maar zijn deze bestellingen behalve goedkoop, ook goed van kwaliteit, veilig en kun je je recht halen bij problemen? Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) start daarom samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de online campagne: laatjenietinpakken.nl om jonge consumenten bewust te maken van deze nadelen en hun rechten. De campagne start vandaag op online en sociale media als Snapchat en Instagram.

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat): "Als het te mooi is om waar te zijn, dan is dat het meestal ook. Dat geldt zeker bij het online bestellen van bijvoorbeeld vaak spotgoedkope elektronica of make-up bij websites van buiten de EU. Dat is uiteindelijk iedereens eigen keuze. Maar naast betere regelgeving om oneigenlijke concurrentie van deze platforms met Nederlandse ondernemers aan te pakken, wil ik met deze campagne consumenten bewuster maken van bijvoorbeeld het brandgevaar van onveilige producten."

De campagne Laat je niet inpakken! richt zich specifiek op jongere consumenten (16-24 jaar) die veel op sociale media zitten en online winkelen op platforms en webwinkels. Recent zijn binnen de EU nieuwe regels afgesproken waarmee consumenten online beter worden beschermd. Zo moet bijvoorbeeld altijd bekend zijn of ze handelen met een particulier of bedrijf. In landen buiten de EU als China en de Verenigde Staten gelden bijvoorbeeld niet dezelfde regels voor productveiligheid of consumentenbescherming. De consument kan er daardoor niet vanuit gaan dat hij of zij even goed is beschermd als binnen de EU.

Betere samenwerking EU bij aankopen uit derde landen

Voor een groot aantal producten, zoals elektronica, worden producenten uit derde landen per 2021 ook verplicht een aanspreekpunt te hebben in de EU. In EU-verband zijn verder afspraken gemaakt over productveiligheid, ook met Amerikaanse en Chinese platforms. Via deze Product Safety Pledge hebben zij toegezegd om bijvoorbeeld snel onveilige apparaten van online marktplaatsen te halen.

Op initiatief van Nederland wordt tot slot in EU-verband gekeken naar de mogelijkheden om minimale veiligheidseisen te stellen aan apparaten die draadloos verbonden zijn met het internet zoals smartphones en thermostaten.