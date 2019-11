Nutri-Score wordt na aanpassing het voedselkeuzelogo voor Nederland

Nutri-Score is het beoogde voedselkeuzelogo voor Nederland. Dat heeft staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) vandaag aan de Tweede Kamer geschreven. Van de drie logo’s in Europa - Keyhole, Multiple traffic light en Nutri-Score – blijkt uit Nederlands consumentenonderzoek dat Nutri-Score het beste hielp om gezonde keuzes te maken. Met dit voedselkeuzelogo kan iedereen bijvoorbeeld verschillende varianten van ontbijtgranen, diepvriesmaaltijden of broodbeleg snel en simpel vergelijken. Hoewel Nutri-Score goed werkt, wijst onderzoek van het RIVM en het Voedingscentrum uit dat het op onderdelen niet altijd aansluit op de Nederlandse voedingsrichtlijnen. Dat moet verbeteren, voordat Nederlandse voedselproducenten het op hun verpakkingen kunnen zetten. Een internationaal comité van wetenschappers - ook met Nederlandse inbreng - gaat daar mee aan de slag. Medio 2021 zou dit afgerond moeten zijn. Invoering van een voedselkeuzelogo is een afspraak uit het Nationaal Preventieakkoord.

Gezonde keuze makkelijker maken

Staatssecretaris Blokhuis (VWS): “De gezonde keuze makkelijker maken, dat is steeds onze inzet geweest. Daarin maken we nu een grote stap. Ik heb voor Nutri-Score gekozen, omdat blijkt dat dit logo de consumenten in het onderzoek het beste hielp om gezondere keuzes te maken. Ook bij consumentenonderzoek in Duitsland kwam het logo als beste uit de bus. Hiermee sluiten we aan bij een logo dat ook internationaal steeds prominenter te zien zal zijn. Als Nederland importeren en exporteren wij natuurlijk veel eten, dus dat is mooie bijvangst.”

Consumentenonderzoek

De afgelopen maanden is onderzoek uitgevoerd naar drie verschillende voedselkeuzelogo’s: Keyhole, Multiple traffic light en Nutri-Score. Hieruit blijkt dat consumenten Nutri-Score het beste begrijpen. De groene A staat voor het artikel met de meeste gezonde voedingsstoffen. Een artikel met een donkeroranje E heeft daar het minste van. De score is gebaseerd op de hoeveelheid calorieën, suikers, verzadigd vet, zout, eiwit, vezels, fruit, groente, peulvruchten en noten in het product. Wie bijvoorbeeld vanwege een dieet meer informatie nodig heeft om de juiste keuze te maken, blijft op de achterkant van de verpakking lezen wat er precies in zit.

Aan de knoppen zitten

Nutri-Score is de beste keuze op basis van consumentenonderzoek en krijgt steun van onder andere consumentenorganisaties, supermarkten en voedselproducenten. Dat betekent niet dat het een ideaal systeem is. Het RIVM, Voedingscentrum Nederland en voedingsdeskundigen wijzen erop dat er op onderdelen verschillen bestaan tussen Nutri-Score, de Nederlandse voedingsrichtlijnen en de Schijf van Vijf. Nutri-Score is bijvoorbeeld te positief over witbrood en te negatief over olijfolie in vergelijking met het Nederlandse voedingsadvies. Om te zorgen dat die aansluiting verbetert, gaat Nederland actief meepraten in een internationaal onafhankelijk comité van wetenschappers over de evaluatie en aanpassing van de straks internationale Nutri-Score. Blokhuis verwacht dat dit traject medio 2021 is afgerond. Nutri-Score kan dan ook door Nederlandse producenten wettelijk gevoerd worden in Nederland.

Staatssecretaris Blokhuis (VWS): “Er is dus ook nog werk aan de winkel voordat we tevreden zijn en volop kunnen doorstomen met de invoering. We kiezen nu voor Nutri-Score om met Nederlands voedingswetenschappers ook aan de knoppen te kunnen zitten en het verder te laten verbeteren.”

Internationaal systeem

Nutri-Score is een wetenschappelijk voedselscoresysteem uit Frankrijk. Onder regie van de Franse overheid hebben wetenschappers het systeem opgezet. Inmiddels hebben ook België, Duitsland, Zwitserland, en Spanje voor Nutri-Score gekozen. Nu steeds meer landen dit logo gaan invoeren, wil de Franse overheid van Nutri-Score een systeem maken dat internationaal beheerd wordt en geadviseerd wordt door een onafhankelijk wetenschappelijk comité.

Terugdringen overgewicht

Overgewicht is één van de belangrijkste volksgezondheidsproblemen van dit moment: één op de twee Nederlanders heeft overgewicht. Het terugdringen van overgewicht is daarom één van de centrale onderwerpen in het Nationaal Preventieakkoord, waarin 70 organisaties afspraken hebben gemaakt voor een gezonder Nederland. Naast het voedselkeuzelogo wordt onder andere ook gewerkt aan een nieuwe aanpak om minder zout, verzadigd vet en suiker in producten te gebruiken. Om mensen te motiveren vaker te kiezen voor producten uit de Schijf van Vijf komt hier extra voorlichting over. Producenten hebben afgesproken dat er in 2025 30% minder suiker zit in de totale hoeveelheid frisdrank die in heel Nederland wordt geconsumeerd.