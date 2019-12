Inschrijving World Press Freedom Conference open

UNESCO en het Koninkrijk der Nederlanden organiseren volgend jaar samen de jaarlijkse World Press Freedom Conference. De conferentie vindt plaats op 22, 23 en 24 april in het World Forum in Den Haag, de internationale stad van vrede en recht.

Beide roepen iedereen die actief is op het gebied van persvrijheid om deel te nemen. Op de derde dag van het evenement wordt ook het allereerste World Press Freedom Festival gehouden. Minstens 1.500 deelnemers uit de hele wereld worden verwacht op WPFC 2020, onder wie diverse journalisten van naam en faam.

Journalism without fear or favour

De titel van de Haagse editie is ‘Journalism without fear or favour’. Met als belangrijkste boodschap dat vrije en onafhankelijke media en de journalistiek beschermd moeten worden tegen hardnekkige en nieuwe vormen van controle. WPFC 2020 wil daaraan bijdragen door te agenderen, informeren, inspireren en te mobiliseren. Positieve veranderingen zijn noodzakelijk; van overheden, journalisten en media, de gerechtelijke en juridische sector, online platforms, het maatschappelijk middenveld, wetenschap en jongeren.

Voorstellen indienen

WPFC 2020 biedt deelnemers een unieke kans hun visie en activiteiten voor het voetlicht te brengen voor een breed publiek. Vanaf vandaag is het mogelijk om daarvoor voorstellen in te dienen voor parallelelle sessies en andere bijeenkomsten van de conferentie en het festival. Deze kunnen meerdere vormen hebben, variëren van interactieve sessies, praktische workshops artistieke optredens of debatten. Meer informatie over hoe voorstellen kunnen worden ingediend zijn te vinden via de website van UNESCO (Engelstalig).

Ook voor personen of groepen die WPFC 2020 anderszins willen bijwonen bestaat de mogelijkheid om zich nu al aan te melden. Dat kan via het pre-registratie formulier. Aanmeldingen zullen spoedig worden beantwoord.

World Press Freedom Day

De conferentie en het festival worden gehouden in de aanloop naar World Press Freedom Day op 3 mei.