FGM in basispakket voor diabetespatiënten met intensieve insulinebehandeling

De sensortechnologie Flash Glucose Monitoring (FGM) komt in het basispakket voor diabetespatiënten die afhankelijk zijn van een intensieve insulinetherapie en daarom vaak moeten vingerpikken. Het Zorginstituut Nederland (ZIN) heeft dit vandaag in zijn standpunt bekendgemaakt. Minister Bruins (Medische Zorg) vindt het goed dat er voor deze groep patiënten nu duidelijkheid is over de vergoeding van FGM.

De vergoeding van de technologie is vanaf 10 december jl. beschikbaar gekomen voor ongeveer tussen de 75.000 en 115.000 mensen met diabetes type 1 en 2 en afhankelijk zijn van een intensieve insulinetherapie en dagelijks minstens 4 keer moeten vingerprikken. Deze zelfcontrole is belangrijk om met insuline de glucosewaarden onder controle te houden. Patiënten die FGM gebruiken kunnen hun waarden goed monitoren zonder te hoeven prikken. Patiënten zijn hierdoor in staat hun ziekte goed te kunnen managen.

Minister Bruins: ”Diabetes is een vervelende ziekte en heeft veel impact op het leven van patiënten. Het dagelijks veelvuldig prikken in vingertoppen is belastend en pijnlijk. Het is daarom goed nieuws dat er nu duidelijkheid is over de vergoeding van FGM. Naast gebruiksgemak kunnen patiënten met FGM hun ziekte beter onder controle krijgen en het voorkomt mogelijk ook complicaties op de lange termijn.”

Meerkosten FGM basispakket

In de brief aan de Tweede Kamer benadrukt de minister dat de meerkosten van FGM in het basispakket wel een punt van aandacht zijn. Het ZIN schat deze kosten namelijk op € 100 miljoen per jaar. De minister verwacht dat zorgverzekeraars over de prijs gaan onderhandelen. De fabrikant van FGM – nu nog de enige aanbieder – blijkt namelijk in enkele landen lagere prijzen te hanteren dan in Nederland.