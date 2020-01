Startende agrarische ondernemers krijgen kans bedrijf te verduurzamen

Vanaf 1 januari 2020 is het voor startende agrarische ondernemers mogelijk een lening aan te vragen voor het verduurzamen van hun bedrijf. Na overname is het voor starters in de land- en tuinbouwsector vaak niet direct mogelijk verduurzamingsinvesteringen te doen. Met de borgstelling van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is het ook voor kredietverstrekkers interessant deze lening aan te bieden. De regeling geeft ondernemers de kans om tot drie jaar na overname een lening af te sluiten om te investeren in de toekomstbestendigheid van het bedrijf.