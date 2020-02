Internetconsultatie Besluit kinderopvangtoeslag 2021

Op internet is de internetconsultatie over het Besluit kinderopvangtoeslag 2021 gepubliceerd. Iedereen kan reageren op het voorstel. De internetconsultatie loopt tot 23 maart 2020.

Door de indexatie loopt de kinderopvangtoeslag in de pas met de gemiddelde loon- en prijsontwikkeling in de economie, zodat deze ontwikkelingen via de kinderopvangtoeslag gemiddeld geen inkomenseffecten geven.

