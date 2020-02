Patiënt met COVID-19 in Delft

Vanavond is een inwoner van Delft met COVID-19 gediagnosticeerd. Na laboratoriumonderzoek in 2 labs stelde het RIVM dit resultaat vast. De patiënt, die geen link heeft met de eerder gevonden patiënten, was vorige week in Lombardije (Italië). Zij zit in thuisisolatie. GGD Haaglanden brengt in kaart met wie deze patiënt contact heeft gehad door middel van contactonderzoek.