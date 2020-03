Drie nieuwe patiënten met COVID-19

Vandaag zijn er drie nieuwe patiënten met COVID-19 gediagnosticeerd. Daarmee zijn er op dit moment 10 patiënten in Nederland. Eén patiënt heeft in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem gelegen. Het ziekenhuis wordt uit voorzorg tijdelijk gesloten.

Patiënten

Van deze drie patiënten is op dit moment nog niet bekend hoe zij besmet zijn geraakt. Eén mannelijke patiënt komt uit Drenthe en een vrouwelijke patiënt uit Tilburg. De patiënten zijn beide in thuisisolatie. Hoe zij besmet zijn geraakt wordt op dit moment uitgezocht. Ook brengen de betreffende GGD Gemeentelijke Gezondheidsdiensten de contacten in kaart.

De andere vrouwelijke patiënt heeft in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem gelegen zonder dat bekend was dat zij het coronavirus had. De vrouw is inmiddels overgebracht naar het ErasmusMC Erasmus Medical Center, waar zij in isolatie wordt behandeld.

Beatrixziekenhuis

Het Beatrixziekenhuis neemt uit voorzorg een aantal maatregelen. De contacten van de patiënt, waaronder het zorgpersoneel, worden in kaart gebracht en gemonitord door de GGD. Verder heeft het ziekenhuis een patiëntenstop afgekondigd. Dat betekent dat er tijdelijk geen nieuwe patiënten in dit ziekenhuis worden opgenomen. Daarnaast wordt het ziekenhuis ook tijdelijk gesloten voor bezoekers.

Reizigers uit gebieden met coronavirus

Mensen die in een van de gebieden zijn geweest waar het coronavirus heerst en klachten hebben worden geadviseerd om thuis te blijven. Worden de klachten erger, neem dan telefonisch contact op met de huisarts. Het gaat om mensen die in China, Zuid-Korea, Iran, Singapore en Noord-Italië. In Noord-Italië gaat het om de volgende provincies: de Aosta-vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië.

Beperking voor huisgenoten van patiënten

Mensen die huisgenoten zijn van bevestigde patiënten en die risico hebben gelopen moeten hun sociale contacten beperken. Dat betekent dat deze mensen niet mogen werken en zo min mogelijk buiten de deur mogen komen.

COVID-19

COVID-19 kan zich verspreiden via druppels. Bijvoorbeeld als iemand hoest of niest in het gezicht van een ander. Om te voorkomen dat de ziekte zich verder in Nederland verspreidt, brengen de GGD en het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in kaart wie er nauw contact heeft gehad met de besmette patiënten. Deze contacten worden gemonitord en moeten twee keer per dag hun temperatuur opnemen en dit melden aan de GGD. Ook moeten zij gezondheidsklachten melden die zij hebben. Mochten zij klachten krijgen die passen bij COVID-19, dan worden zij ook geïsoleerd en getest. Door deze maatregelen verkleinen we de kans dat de ziekte zich in Nederland kan verspreiden.