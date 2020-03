56 nieuwe patiënten, in totaal 321 positieve testen

Op 9 maart zijn er 56 nieuwe patiënten bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gemeld. Hiermee komt het totaal aantal positieve testen op 321.

De meeste patiënten komen uit Brabant: 134. Na Brabant wonen de meeste patiënten in Utrecht: 52. Van 150 personen is bekend dat zij COVID-19 in het buitenland hebben opgelopen. De meeste patiënten waren in Italië. Hiernaast waren er patiënten in Duitsland, Frankrijk, Iran, Oostenrijk, Kaapverdië, Groot-Brittanië en Hong Kong. Van 90 patiënten wordt nog onderzoek gedaan wat de mogelijke bron kan zijn.

Onderzoek in Brabant

De uitkomsten van het onderzoek dat dit weekend onder zorgmedewerkers in Brabant werd gehouden, zijn nog niet bekend. Hier volgt binnenkort meer informatie over.