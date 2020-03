Bruins zet deur open voor voormalig verpleegkundigen en artsen

Voormalige verpleegkundigen en artsen van wie de registratie in het BIG-register is verlopen na 1 januari 2018, mogen bij uitzondering weer aan de slag in de zorg, zonder dat zij zich opnieuw in het register inschrijven. Dit heeft minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) besloten. De inzet van extra personeel in de zorg is hard nodig om de corona-uitbraak zo goed mogelijk te kunnen bestrijden. De maatregel is met onmiddellijke ingang van kracht en geldt tot nader order.