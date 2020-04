234 patiënten overleden, 292 nieuwe patiënten, in totaal 19.580 positief geteste personen

Sinds 6 april 2020 zijn 777 mensen positief getest op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 19.580. Onder hen zijn 7.427 mensen die in het ziekenhuis opgenomen zijn (geweest).

Sinds 5 april zijn er 292 patiënten in het ziekenhuis opgenomen (geweest) gemeld. Er zijn 234 personen als overleden gemeld. Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Op de dinsdagen is het aantal meldingen de afgelopen periode consequent het hoogste van de week. Dat is te verklaren doordat veel van de sterfgevallen en opnames op vrijdag, zaterdag en zondag op maandag administratief worden verwerkt en gerapporteerd.

Op de RIVM-website is dit zichtbaar bij Ontwikkeling COVID-19 in grafieken.