Geneesmiddelen tegen lymfeklierkanker en eierstokkanker komen in het basispakket

De geneesmiddelen axicabtagene ciloleucel (merknaam Yescarta) en olaparib (merknaam Lynparza) komen in het basispakket. Minister Van Rijn (Medische Zorg) heeft met succes onderhandeld over de prijs van axicabtagene ciloleucel. Het geneesmiddel richt zich op de behandeling van patiënten met bepaalde vormen van lymfeklierkanker en wordt vanaf 1 mei 2020 vergoed. Olaparib is goedgekeurd voor de behandeling van patiënten met een bepaalde vorm van eierstokkanker en wordt vanaf 16 april 2020 opgenomen in het basispakket.

Minister Van Rijn: “Het is goed nieuws dat patiënten nu toegang krijgen tot deze middelen. Door de onderhandeling over het geneesmiddel axicabtagene ciloleucel zijn de kosten voor deze behandeling fors lager. Het blijft natuurlijk jammer dat hier langdurige onderhandelingen met de fabrikant voor nodig zijn.”

Door de prijsafspraken wordt het middel axicabtagene ciloleucel vanaf 1 mei 2020 voor een specifieke groep patiënten met lymfeklierkanker vergoed uit het basispakket. De afspraken gelden tot en met 2021. Vanwege de vertrouwelijkheid van de afspraken met de fabrikant worden de uitkomsten van de onderhandelingen niet openbaar gemaakt. Het ministerie van VWS publiceert later dit jaar een overzicht van de prijsonderhandelingen met farmaceuten over 2018 en 2019. Dit moet inzicht geven in welke mate deze onderhandelingen hebben geleid tot een uitgavenverlaging.

Axicabtagene ciloleucel

De fabrikant van axicabtagene ciloleucel hanteert een vraagprijs van € 327.000 voor de behandeling. Het middel wordt eenmalig toegediend. Het middel werd in de ‘sluis’ geplaatst, gezien de verwachte hoge uitgaven. Dat houdt in dat het middel niet direct wordt opgenomen in het basispakket om zo eerst de effectiviteit te kunnen beoordelen en een lagere prijs uit te kunnen onderhandelen met de fabrikant. Het onderhandelen gebeurde op advies van het Zorginstituut Nederland. Zij becijferden dat voor axicabtagene ciloleucel de totale meerkosten kunnen oplopen tot circa € 44 miljoen in het derde jaar na opname in het pakket.

Olaparib

Het geneesmiddel olaparib wordt ingezet als onderhoudsbehandeling van patiënten met een bepaalde vorm van eierstokkanker. Het middel wordt vanaf 16 april 2020 vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering.