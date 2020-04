Verlenging tijdelijke huurcontracten wordt mogelijk

Gedurende de coronacrisis kunnen tijdelijke huurcontracten voor een tijdelijke periode verlengd worden. Het spoedwetsvoorstel Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten is vandaag aangenomen in de Eerste Kamer en treedt na publicatie in de Staatscourant in werking.

De wet biedt een oplossing voor verhuurders en huurders waarvan het tijdelijke huurcontract afloopt tijdens deze coronacrisis.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: “Het is belangrijk dat in deze periode geen mensen op straat komen te staan. Dit is een oplossing voor huurders met een tijdelijk huurcontract dat binnenkort afloopt, juist nu het lastig is om snel andere woonruimte te zoeken.”

Huurders krijgen de mogelijkheid een tijdelijke verlenging aan te vragen bij hun verhuurder. De verhuurder zal de tijdelijke verlenging verlenen tenzij deze al voor 1 april afspraken had om bijvoorbeeld de woning te verkopen, te slopen of te renoveren of als de verhuurder zelf in het huis wil gaan wonen of als de huurder zich niet als goed huurder gedraagt.

Op dit moment is het niet mogelijk om een tijdelijk huurcontract te verlengen voor een korte periode, het is enkel mogelijk om een tijdelijk huurcontract te verlengen tot een contract voor onbepaalde tijd. Niet alle verhuurders kunnen of willen hun pand voor onbepaalde tijd verhuren, daarom kan de huidige wet de reden zijn om het contract op te zeggen. Voor de huurder is het nu moeilijk om een andere woning te zoeken. Net als dat het voor de verhuurder nu ook een lastige tijd is om een nieuwe huurder te vinden. Deze spoedwet biedt de huurder en de verhuurder de mogelijkheid om het huurcontract tijdelijk te verlengen.

De wet geldt voor huurcontracten die eindigen tussen 1 april 2020 en 30 juni 2020. Huurcontracten kunnen eenmalig verlengd worden met maximaal drie maanden en tot uiterlijk 1 september 2020. Indien de coronacrisis langer duurt is het mogelijk om deze spoedwet te verlengen.