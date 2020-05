Deelnemende instellingen versoepeling bezoekregeling verpleeghuizen bekend

Vanaf vandaag wordt een eerste voorzichtige stap gezet naar versoepeling van de bezoekregeling voor verpleeghuizen. In 26 verpleeghuislocaties wordt onder strikte voorwaarden één vaste bezoeker per verpleeghuisbewoner toegestaan. Met de kennis en ervaring die wordt opgedaan op deze locaties wil het kabinet stapsgewijs en voorzichtig op steeds meer verpleeghuislocaties beperkt bezoek toelaten.

Als de bezoekregeling in de praktijk goed werkt dan is het de bedoeling dat per 25 mei in meer verpleeghuislocaties beperkt bezoek kan plaatsvinden. Dit wordt op 19 mei door het kabinet besloten. Het gaat om de volgende instellingen die door de directeuren Publieke Gezondheid van de GGD-regio's zijn geselecteerd:

GGD Naam zorgaanbieder Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ Rivas GGD Amsterdam Zonnehuisgroep Amstelland GGD Brabant-Zuidoost Savant Zorg GGD Drenthe Zorggroep Tangenborgh en Zorggroep Noorderboog GGD Flevoland Zorggroep Oude en Nieuwe Land GGD Gelderland-Zuid Waalboog GGD Gooi & Vechtstreek De Oude Pastorie GGD Groningen Noorderzorg GGD Haaglanden WoonZorgcentra Haaglanden GGD Hart voor Brabant Brabantzorg GGD Hollands Midden Topaz GGD Hollands Noorden Woonzorggroep Samen GGD IJsselland Saxenburgh Groep GGD Limburg Noord De Zorggroep GGD Noord- en Oost-Gelderland Sensire GGD regio Utrecht St Pieters en Bloklands Gasthuis GGD Rotterdam-Rijnmond Stichting Humanitas GGD Twente n.v.t. GGD West-Brabant Thebe GGD Zaanstreek-Waterland Evean GGD Zeeland Werkt voor Ouderen GGD Zuid-Limburg Meandergroep VGGM Opella Veiligheidsregio Fryslân Kwadrantgroep VRK (GGD Kennemerland) Viva Zorggroep en Kennemerhart

Bezoekregeling

Sinds 20 maart kunnen bewoners van verpleeghuizen geen bezoek ontvangen. Er mag alleen bezoek komen bij mensen die stervende zijn. De bezoekregeling voor verpleeghuizen is ingegeven door de noodzaak om bewoners en zorgverleners te beschermen tegen het coronavirus en om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Op dit moment komen er nagenoeg geen nieuwe locaties met een besmetting bij, al blijven mensen in verpleeghuizen kwetsbaar.



Tegelijkertijd beseft het kabinet dat het voor bewoners, hun naasten en zorgmedewerkers heel zwaar is om dit lang vol te houden. Met een groep experts – op het terrein van o.a. ouderengeneeskunde, verpleging, ethiek, virologie – is er daarom gewerkt aan een aangepaste bezoekregeling, die nu eerst in een aantal verpleeghuizen wordt gestart.