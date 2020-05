Ministerraad akkoord met voorstel Wet ambulancevoorzieningen

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel Wet ambulancevoorzieningen op voordracht van minister Martin van Rijn van Medische Zorg en Sport. Het doel van de wet is zekerheid bieden over ambulancezorg in de toekomst en zet dan ook in op continuïteit en kwaliteit. Per veiligheidsregio krijgt de huidige aanbieder het recht en tegelijkertijd de plicht om ambulancezorg te leveren. Dat wordt een aanwijzing voor onbepaalde tijd. Kwaliteitsnormen hebben een expliciete plek in de nieuwe wetgeving.

Minister Martin van Rijn: “Goede zorg voor de patiënt staat centraal bij een cruciale zorg als de ambulancezorg. Daar moet je dag en nacht op kunnen rekenen. Dan is het van belang dat je elkaar goed kent in de regio en afspraken kan maken. Denk aan de huisartsen, spoedeisende hulpafdelingen en andere partners waar ambulancemedewerkers mee samenwerken. Een vaste aanbieder geeft rust en helderheid voor patiënten, ambulancemedewerkers en voor andere partners in de regio.”

De ambulancezorg wordt aangemerkt als niet-economische dienst van algemeen belang. De overheid bepaalt de regio-indeling, wijst één aanbieder aan en bepaalt de budgetten, tarieven, stelt eisen aan bestuur, intern toezicht en transparantie van de aanbieder en legt de kwaliteitseisen vast. De aanbieder heeft het alleenrecht op het leveren van de ambulancezorg maar ook de plicht om kwalitatief goede en tijdige zorg te leveren. De twee grootste verzekeraars in de regio blijven, net als nu het geval is, zorg inkopen bij de aangewezen aanbieder en hebben de plicht om voldoende spoedeisende en niet spoedeisende (of planbare) ambulancezorg in te kopen voor hun verzekerden.

Kwaliteitsnormen waarop de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toezicht houdt hebben een expliciete plek in de nieuwe wetgeving. De ambulancesector heeft een eerste Kwaliteitskader ontwikkeld met meetinstrumenten, dat wordt doorontwikkeld naar een normerend kader. Daarnaast zal de minister andere kwaliteitsnormen opnemen in de regelgeving, in principe gebaseerd op de bestaande praktijk en eigen richtlijnen van de sector. De minister kan een bewindvoerder aanstellen of in het uiterste geval een aanwijzing intrekken als er duidelijk onder het kwaliteitsniveau wordt gefunctioneerd. De aanleiding voor het wetsvoorstel is het aflopen van de Tijdelijke wet ambulancezorg per 1 januari 2021.