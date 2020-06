Sanquin begint met verzamelen plasma voor mogelijk geneesmiddel coronavirus

Minister Hugo de Jonge (VWS) heeft organisatie Sanquin gevraagd om op grote schaal plasma van herstelde coronapatiënten in te zamelen. Dit zogenoemde convalescent plasma bevat neutraliserende antistoffen die eventueel gebruikt kunnen worden voor de behandeling van het coronavirus (COVID-19) of bij het voorkomen dat mensen besmet raken. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) draagt 10 miljoen euro bij aan dit project. Met dat geld kan Sanquin snel de extra kosten die deze inzameling met zich meebrengt opvangen.

Een internationale alliantie waar Sanquin aan bijdraagt, is druk bezig met de voorbereiding van een studie naar de inzet van de antistoffen in het plasma die binnenkort van start gaat. Verschillende geneesmiddelfabrikanten bekijken of een geneesmiddel met neutraliserende antistoffen werkzaam en veilig kan zijn bij de behandeling en het voorkomen van een COVID-19 infectie.

Om geen tijd te verliezen is Sanquin gevraagd alvast antistoffen af te nemen. Dat gaat gebeuren bij 16.000 mensen, waarmee 30.000 kilo plasma met antistoffen wordt verzameld. Mochten de studieresultaten positief uitpakken dan kunnen die antistoffen snel worden ingezet om COVID-19 patiënten te behandelen.

Minister Hugo de Jonge (VWS): "Fantastisch dat Sanquin bereid is om op grote schaal plasma met antistoffen te gaan afnemen bij mensen die het coronavirus hebben gehad. Als uit de studie blijkt dat het geneesmiddel effectief en veilig is, hebben we direct toegang tot middelen die we kunnen inzetten om mensen te genezen of te beschermen tegen het virus."

De eerste onderzoeksresultaten naar het inzetten van convalescent plasma worden in het najaar verwacht. Mocht het onverhoopt niet lukken om het plasma in te zetten als geneesmiddel, zal het opgeslagen plasma niet verloren gaan. Dat kan dan worden gebruikt voor de productie van andere geneesmiddelen.