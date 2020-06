Verkopers slimme apparaten en onlinediensten verplicht om updates te leveren

Consumenten krijgen bij de aankoop van slimme apparaten zoals smart tv’s, printers, camera’s, babyfoons en digitale horloges recht op software- en beveiligingsupdates. Hetzelfde geldt voor de aanschaf van bijvoorbeeld games of applicaties, maar ook voor streamingdiensten. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

Wetsvoorstel verzekert consument van juiste ondersteuning

Er bestaat nu geen expliciete verplichting om (veiligheids- en software) updates te leveren voor apparaten die op het internet kunnen worden aangesloten of diensten die met het internet zijn verbonden. Consumenten lopen het risico dat hun apparaat of dienst het na verloop van tijd minder goed doet, omdat er op een gegeven moment geen updates meer komen.

Door de invoering van een plicht voor verkopers om updates te leveren, blijft de consument langer verzekerd van de juiste ondersteuning. De termijn van verplichte updates is op basis van proportionaliteit: dus wat redelijk is voor een consument en vergelijkbaar met hetzelfde systeem als bij garantie op aankopen. Een duurder product zal meestal dus een langere termijn van updates krijgen. De verkoper of handelaar zal afspraken moeten maken met een derde, zoals de fabrikant of een softwareleverancier, die de updates kunnen leveren.

Omkering bewijslast verlengd van zes maanden naar één jaar

Het recht op updates is niet de enige verbetering voor de consument. Het wetsvoorstel regelt ook dat de duur van de zogeheten omkering van de bewijslast straks wordt verlengd van zes maanden naar één jaar. De bewijslast ligt bij de verkoper en niet bij de consument. Koopt iemand een smartphone en hij krijgt binnen een jaar een probleem met het toestel dan moet de verkoper aantonen dat de smartphone bij levering in orde was en de consument het probleem heeft veroorzaakt. Hiermee staat de consument sterker.

Overheidscampagne Doe je updates

Het wetsvoorstel sluit aan bij de eind vorig jaar gelanceerde overheidscampagne Doe je updates. Uit onderzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat blijkt dat meer dan de helft van de Nederlanders hun slimme apparaten niet updaten, omdat zij daar geen tijd voor of zin in hebben of omdat zij het gedoe vinden. Daarmee zijn ze kwetsbaar voor internetcriminelen. Daarom roept de campagne op om slimme apparaten in huis direct te updaten en geeft daarover tips.

Het wetsvoorstel zet de Europese richtlijnen over de verkoop van goederen en levering van digitale inhoud en diensten om in Nederlands recht.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

doejeupdates.nl

Meer informatie over de Doe je updates-campagne is te vinden op www.doejeupdates.nl. Hier staan ook tips om het updaten van slimme apparaten makkelijker te maken.